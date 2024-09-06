Україна має власну зброю, – Остін про те, чому США не дають дозвіл на далекобійні удари по Росії

Ллойд Остін висловився стосовно того, чому партнери не дають Україні дозволу бити глибоко по території Росії. За словами американського політика, "немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною" у цій війні.

Окрім цього, він додав, що США зосереджені на допомозі Україні бути більш ефективною. Про це глава Пентагону розповів під час пресконференції за підсумками засідання "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Що сказав Остін про далекобійні удари по Росії зброєю Заходу

У своїй заяві міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що результат війни не може бути визначений лише зброєю. Він підкреслив важливість підтримки України в її зусиллях щодо успішного захисту своєї території.

Є кілька методів, як цього досягти. Ми це говорили про танки й про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію,

– наголосив глава Пентагону.

Стосовно дозволу на використання ATACMS для ударів вглиб території Росії, міністр оборони США сказав, що Україна має власну зброю для цього.

"В України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS", – пояснив він.

Окрім цього, Остін зауважив, що у США зосереджуються на тому, щоб допомогти українській армії бути більш ефективній в захисті своєї території.

До слова, раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповідала, що обмеження на використання Україною ракет ATACMS обумовлене їхньою обмеженою кількістю. Окрім цього, представниця Міноборони США наголосила, що 90% російських літаків, які атакують Україну, розташовані на відстані понад 300 кілометрів від українських позицій.