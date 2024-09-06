Украина имеет свое оружие, – Остин о том, почему США не дают разрешение бить вглубь России

Ллойд Остин высказался относительно того, почему партнеры не дают Украине разрешения бить глубоко по территории России. По словам американского политика, "нет ни одной возможности, которая сама по себе будет решающей" в этой войне.

Кроме этого, он добавил, что США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной. Об этом глава Пентагона рассказал во время пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайн", передает 24 Канал.

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Что сказал Остин о дальнобойных ударах по России оружием Запада

В своем заявлении министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что исход войны не может быть определен только оружием. Он подчеркнул важность поддержки Украины в ее усилиях по успешной защите своей территории.

Есть несколько методов, как этого достичь. Мы это говорили о танках и о другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине достичь успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию,

– подчеркнул глава Пентагона.

Относительно разрешения на использование ATACMS для ударов вглубь территории России, министр обороны США сказал, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"В Украине уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS", – пояснил он.

Кроме этого, Остин отметил, что в США сосредотачиваются на том, чтобы помочь украинской армии быть более эффективной в защите своей территории.

К слову, ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх рассказывала, что ограничения на использование Украиной ракет ATACMS обусловлено их ограниченным количеством. Кроме этого, представитель Минобороны США отметила, что 90% российских самолетов, которые атакуют Украину, расположены на расстоянии более 300 километров от украинских позиций.