"Атака ДРГ" у Брянській області: Жданов назвав головну ознаку причетності Росії

У четвер, 2 березня, у Брянській області стався інцидент, в якому Росія намагалася звинуватити Україну. Однак росіяни шукають винуватців зовсім не там, де потрібно.

Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що представники "Російського добровольчого корпусу" записали відео із заявою про те, що вони перейшли кордон Росії та України і зайшли у села Сушани та Любечани.

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Представники цього корпусу заявили, що нібито почали звільняти Росію від диктатури Владіміра Путіна та закликали росіян приєднатися до цієї боротьби.

Класична операція під чужим прапором

Жданов наголосив, що Україна не має до цього інциденту жодного відношення.

Олег Жданов Військовий експерт Всі новини про так звану ДРГ у Брянській області, яка нібито зайшла з території України, – це класичний варіант операції під чужим прапором. Перша і найголовніша ознака цього полягає у реакції самої Росії.

За словами Жданова, як тільки Україна бере участь у певних подіях або їх генерує, то у Росії одразу заявляють: "Нічого не відбулося. Все добре".

Як приклад він нагадав "бавовну" на військових аеродромах у Криму. Тоді окупанти заявляли про порушення правил безпеки, пожежі та будь-які інші причини інцидентів, але не пролунало жодного слова про причетність України.

"У таких випадках одразу можна припустити, що ми до цього причетні. Якщо Росія щось приховує, це означає, що це ми. А якщо у Росії виставляють щось з помпою, то ми до цього точно не маємо стосунку", – наголосив Жданов.

Олег Жданов прокоментував інцидент у Брянській області: дивіться відео

Російським пропагандистам не розіслали методички

За його словами, російські пропагандисти перестаралися, висвітлюючи фейкову роботу "українських диверсантів".

Спочатку у Росії заявили, що "диверсанти" нібито обстріляли шкільний автобус, внаслідок чого загинула дівчинка. Військовий експерт зауважив, що це дуже нагадує тези про "мальчіка в трусіках", які росіяни розповсюджували у 2014 році.

Згодом написали, що дівчинка не померла, а лише поранена.

Потім виявилося, що ніякого обстрілу автобуса взагалі не було.

А далі з'явилося відео і заява якогось "Російського добровольчого корпусу", про який ніхто ніколи не чув.

"Як вони там опинилися? Звідки? Я думаю, що жителям Росії краще запитати про це у їхньої ФСБ", – зазначив Жданов.

За його словами, ймовірно, методички про вигаданий інцидент розіслали не всім пропагандистам. Або ж їх писали різні працівники відділу спецпропаганди ФСБ. Звідси й неточності у висвітленні так званої "провокації".

Путін не відреагував на "теракт" так, як очікували пропагандисти

Військовий експерт зауважив, що все це докотилося навіть до Кремля.

Владімір Путін заявив, що це теракт. Тобто удар по житловому будинку у Запоріжжі – це не теракт у розумінні Путіна. Адже туди прилетіла саме російська ракета. А ось ці, які нібито зайшли, і невідомо, стріляли чи ні, – це теракт,

– сказав Жданов.

Він додав, що на відео ті ж таки представники "Російського добровольчого корпусу" кажуть, що в цивільних не стріляють і нікого у заручники не брали.

Військовий експерт додав, що російські пропагандисти очікували, що 2 березня відбудеться екстрене засідання радбезу Росії, на якому Путін зробить жорстку заяву. Але нічого такого у той день не сталося.

"Це могли зробити лише співробітники російських спецслужб"

Жданов зазначив, що перейти кордон з території України ніхто не міг.

Курська, Брянська та Бєлгородська області змагаються між собою у тому, хто сильніше укріпить кордон. У них там стоять війська прикриття, які постійно ведуть вогневу дію по нашій території. Яка ДРГ? Як вона могла туди проникнути?

– сказав військовий експерт.

Він додав, що росіянам варто шукати коріння і винуватців інциденту лише на своїй території.

"Це могли зробити лише співробітники російських спецслужб", – наголосив Жданов.

Інцидент в Брянській області: коротко