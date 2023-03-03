"Атака ДРГ" в Брянской области: Жданов назвал главный признак причастности России

В четверг, 2 марта, в Брянской области произошел инцидент, в котором Россия пыталась обвинить Украину. Однако россияне ищут виновников совсем не там, где нужно.

Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что представители "Российского добровольческого корпуса" записали видео с заявлением о том, что они перешли границу России и Украины и вошли в деревни Сушаны и Любечаны.

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Представители этого корпуса заявили, что якобы начали освобождать Россию от диктатуры Владимира Путина и призвали россиян присоединиться к этой борьбе.

Классическая операция под чужим флагом

Жданов подчеркнул, что Украина не имеет к этому инциденту никакого отношения.

Олег Жданов Военный эксперт Все новости о якобы зашедшей с территории Украины так называемой ДРГ в Брянской области – это классический вариант операции под чужим флагом. Первый и самый главный признак этого заключается в реакции самой России.

По словам Жданова, как только Украина принимает участие в определенных событиях или их генерирует, то в России сразу заявляют: "Ничего не произошло. Все хорошо".

В качестве примера он напомнил "хлопок" на военных аэродромах в Крыму. Тогда оккупанты заявляли о нарушении правил безопасности, пожарах и любых других причинах инцидентов, но не прозвучало ни одного слова о причастности Украины.

"В таких случаях сразу можно предположить, что мы к этому причастны. Если Россия что-то скрывает, значит, это мы. А если в России выставляют что-нибудь с помпой, то мы к этому точно не имеем отношения", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов прокомментировал инцидент в Брянской области: смотрите видео

Российским пропагандистам не разослали методички

По его словам, российские пропагандисты перестарались, освещая фейковую работу "украинских диверсантов".

Сначала в России заявили, что "диверсанты" якобы обстреляли школьный автобус, в результате чего погибла девочка. Военный эксперт отметил, что это очень напоминает тезисы о "мальчике в трусиках", которые россияне распространяли в 2014 году.

Позже написали, что девочка не умерла, а только ранена.

Потом оказалось, что никаких обстрелов автобуса вообще не было.

А дальше появилось видео и заявление некоего "Российского добровольческого корпуса", о котором никто никогда не слышал.

"Как они там оказались? Откуда? Я думаю, что жителям России лучше спросить об этом у их ФСБ", – отметил Жданов.

По его словам, вероятно, методички о выдуманном инциденте разослали не всем пропагандистам. Или же их писали разные работники отдела спецпропаганды ФСБ. Отсюда и неточности в освещении так называемой "провокации".

Путин не отреагировал на "теракт" так, как ожидали пропагандисты

Военный эксперт отметил, что все это докатилось даже до Кремля.

Владимир Путин заявил, что это теракт. То есть, удар по жилому дому в Запорожье – это не теракт в понимании Путина. Ведь туда прилетела именно российская ракета. А вот эти, которые якобы зашли, и неизвестно, стреляли или нет – это теракт,

– сказал Жданов.

Он добавил, что на видео те же представители "Российского добровольческого корпуса" говорят, что в гражданских не стреляют и никого в заложники не брали.

Военный эксперт добавил, что российские пропагандисты ожидали, что 2 марта состоится экстренное заседание совбеза России, на котором Путин сделает жесткое заявление. Но ничего подобного в тот день не произошло.

"Это могли сделать только сотрудники российских спецслужб"

Жданов отметил, что перейти границу с территории Украины никто не мог.

Курская, Брянская и Белгородская области соперничают между собой в том, кто сильнее укрепит границу. У них там стоят войска прикрытия, постоянно ведущие огненное действие по нашей территории. Какая ДРГ? Как она могла туда проникнуть?

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что россиянам следует искать корни и виновников инцидента только на своей территории.

"Это могли сделать только сотрудники российских спецслужб", – подчеркнул Жданов.

Инцидент в Брянской области: коротко