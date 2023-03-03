Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает подобные вооруженные выступления единственным возможным путем свергнуть российскую власть.
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Ситуация доказала, что на территории России оказываются, могут появиться вооруженные люди, с которыми не просто договориться, а тем более угрожать им, заметил Фейгин. Поэтому у россиян произошла такая истерическая реакция: "повело холодком конца".
Сегодня там 6, 10, 20, не знаю, сколько их там, а завтра – тысяча, завтра это вообще в Москве появится. Это безусловно то, чего больше всего боится Кремль – вооруженного сопротивления,
– добавил говорящий.
Новое явление
Так называемые местные либералы также опасаются подобных событий, сообщил оппозиционер. Они до сих пор надеются, что все изменится каким-то волшебным мирным путем.
Этого не будет, власти в России изменятся именно таким путем, если у них сейчас есть шанс измениться. Никакого другого шанса нет и не будет, эти иллюзии ничтожны,
– подчеркнул правозащитник.
Он добавил, то, что россияне взялись за оружие – это совершенно новое явление, на территории России такого не было давно. Он не уверен, что могут появиться целые армии ополченцев, но редкие случаи уже свидетельствуют о появлении нового нарратива в сопротивлении режиму.
Инцидент в Брянской области: что известно
- Утром 2 марта в России начали рассказывать, что якобы "украинская ДРГ" проникла в один из российских селений вблизи границы. Там придумали разные ложные истории о гибели людей и ранении ребенка.
- Интересно, как будто "украинская ДРГ" могла оказаться в селе близком к границе с Украиной. Логично, что там должны находиться российские военные. Но, получается, что российская граница сейчас совершенно незащищена.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что эта ситуация в Брянской области не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.