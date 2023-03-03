Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что Российский добровольческий корпус записал видео с призывами к своим согражданам, чтобы начать борьбу против путинского режима.

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Что известно о событиях в Брянской области

Попович отметил, что уже появились интервью представителей Российского добровольческого корпуса, которые зашлих в Брянскую область, записали видео со своими флагами и призывами.

Они рассказали, что это была их операция, их идея, которая готовилась более месяца,

– сказал военный обозреватель.

Представители этого добровольческого корпуса, заметил Попович, граждане России, так почему бы им не зайти на территорию своей же страны. Так что Вооруженные Силы Украины здесь ни при чем, о чем были соответствующие сообщения нашего Генштаба.

Реакция россиян была очень запоздалой

Он отметил, что Российский добровольческий корпус записал видео с призывами к своим согражданам, чтобы начать борьбу против путинского режима.

По данным этих людей, они никого не брали в заложники, никого не убивали, никаких детей,

– подчеркнул Попович.

Они, добавил военный обозреватель, только нейтрализовали одного российского пограничника, то есть он сейчас жив и здоров. Все контртеррористические меры, о которых сообщали оккупанты, начались уже после того, как эта группа добровольцев вышла с территории России и вернулась в Украину.

То есть реакция россиян была очень-очень запоздалой по этому вопросу,

– заявил военный обозреватель.

Попович добавил, что есть и другая версия, которая распространялась в российских пабликах. Там заявляли, что это якобы мобилизованные дезертиры, которые хотели бежать из российских воинских частей и перейти на территорию Украины.

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