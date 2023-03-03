Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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ГУР о "Брянских беспорядках"
Он прокомментировал появление в украинской Википедии страницы под названием "Брянские беспорядки". Там говорится, что этот инцидент "известен как начало гражданской войны" в России.
Однако Юсов заявил, что это не гражданская война, но для тех россиян, принимавших участие в сегодняшних действиях, это начало освобождения собственной страны, искупления преступлений собственного государства и режима российского диктатора Владимира Путина.
Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов у нас нет такой задачи. У нас есть цель освободить нашу территорию,
– подчеркнул он.
Юсов считает, что это должно повлечь за собой трансформацию и демократические изменения внутри России.
Инцидент в Брянской области: главное
- Напомним, что 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что "украинская ДРГ" в Брянской области – это новая провокация россиян. Мол, так Кремль хочет испугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.
- Андрей Юсов рассказал в комментарии для 24 Канала, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ряде регионов России необходимо ввести военное положение. Также он добавил, что "разобраться необходимо максимально жестко и даже жестоко не только со всеми участниками вылазки в Брянской области, но и заставить соответствовать их семьям, которые могут находиться в России".
- За события в этом регионе взял на себя ответственность Российский добровольческий корпус, являющийся подразделением Вооруженных Сил Украины, состоящий из россиян.