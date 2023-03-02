Таким образом, Кремль будет пытаться мобилизовать свои сообщества, потому что они уже там, мягко говоря, раздражены. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Инциденты с ДРГ" в России будут повторяться

"Такие попытки будут, но мы сможем понять, сама ли Россия это сценарно делает. Это будет карикатурно, потому что сегодня не такая война как была первая или вторая чеченская, или даже в Сирии. Потому что она вся в прямом эфире. Все аргументы сказаны, интенсивность очень большая и все понимают, что такое Россия", – заметил Подоляк.

Так, Россия не может год вести войну в одном стиле, а потом вдруг сказать, мол, это на страну-агрессор напали. В это уже никто не верит ни с точки зрения качества, ни вообще пропагандистской логики.

Советник главы ОПУ отметил, что подобные случаи будут происходить в дальнейшем, поэтому по их развитию мы сможем понять, что именно было в Брянской области, в частности:

россияне против россиян;

"хорошие" россияне против "плохих";

"плохие против плохих" ради спектакля.

Если через некоторое время будут еще такие попытки, это будет свидетельствовать о том, что они хотят поколебать свое общество, испугать его существенно. Потому что пропаганда уже не так действует, как им того хотелось,

– объяснил советник главы ОПУ.

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Кроме того, и мобилизация в России продолжается как-то средне. Вместо этого все больше растет внутреннее напряжение и в Кремле это чувствуют. И чем ближе к финалу, который совсем не такой, как они запланировали, тем больше у граждан страны-агрессора будет возникать вопросов.

Россия может прибегнуть к терактам

Более того, по мнению Подоляка, дальнейшие "спектакли" Кремля могут быть масштабнее. Они могут даже устроить какой-нибудь теракт и подорвать что-то как делали раньше, в других войнах. Ведь это Россия и она абсолютно предсказуемая.

"Технологии такого субъекта как Путин очевидны – запугивание и теракт против внутреннего сообщества для того, чтобы увеличить его страх, дать оружие и сказать: "Идите меня защищать, потому что у меня новый дворец на Валдае", – подытожил советник главы ОПУ.

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