У такий спосіб Кремль намагатиметься мобілізувати свої спільноти, бо вони вже там, м'яко кажучи, роздратовані. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Такі спроби будуть, але ми зможемо зрозуміти, чи це Росія сама сценарно робить. Це буде карикатурно, бо сьогодні не така війна як була перша чи друга чеченська або навіть в Сирії. Бо вона вся в прямому ефірі. Всі аргументи сказані, інтенсивність дуже велика і всі розуміють, що таке Росія", – зауважив Подоляк.

Так, Росія не може рік вести війну в одному стилі, а потім раптом сказати, мовляв, це на країну-агресорку напали. У це вже ніхто не віритиме, ані з точки зору якості, ані взагалі пропагандистської логіки.

Радник очільника ОПУ зауважив, що подібні випадки відбуватимуться надалі, тому за їхнім розвитком ми зможемо зрозуміти, що саме було у Брянській області, зокрема:

росіяни проти росіян;

"хороші" росіяни проти "поганих";

"погані проти поганих" задля вистави.

Якщо через певний час будуть ще такі спроби, то це свідчитиме про те, що вони хочуть похитати своє суспільство, налякати його суттєво. Бо пропаганда вже не так діє, як їм того хотілося,

– пояснив радник очільника ОПУ.

Подоляк впевнений, що в Росії повторюватимуться "інциденти з ДРГ": дивіться відео

Окрім того, й мобілізація в Росії триває якось посередньо. Натомість дедалі більше зростає внутрішня напруга і в Кремлі це відчувають. І чим ближче до фіналу, який зовсім не такий як вони запланували, тим більше у громадян країни-агресорки виникатиме питань.

Росія може вдатися до терактів

Ба більше, на думку Подоляка, подальші "вистави" Кремля можуть бути масштабніше. Вони можуть навіть влаштувати якийсь теракт і підірвати щось як робили це раніше, в інших війнах. Адже це Росія і вона є абсолютно передбачуваною.

"Технології такого суб'єкта як Путін є очевидними – залякування і теракт проти внутрішньої спільноти для того, щоб збільшити її страх, дати зброю і сказати: "Йдіть мене захищати, бо в мене новий палац на Валдаї", – підсумував радник голови ОПУ.

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