Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал. Він заявив, що "це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці".

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Кадиров про інцидент у Брянській області

До того ж Кадиров додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".

"Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються", – додав голова Чечні.

Фейк росіян про українські ДРГ у Брянській області