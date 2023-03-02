Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал. Він заявив, що "це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці".
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Кадиров про інцидент у Брянській області
До того ж Кадиров додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".
"Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються", – додав голова Чечні.
Фейк росіян про українські ДРГ у Брянській області
- 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.
- За його словами, там буцімто здійснили обстріл автомобіля, внаслідок чого "загинув чоловік та поранено дитину".
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- В ГУР МО заявили, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Він заявив про нібито "теракт".
- Путін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих "неонацистів" і "терористів". Диктатор назвав фейкове ДРГ у Брянській області "черговим терористичним актом".