Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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ГУР про "Брянські заворушення"

Він прокоментував появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення". Там йдеться про те, що цей інцидент "відомий як початок громадянської війни" у Росії.

Однак Юсов заявив, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави й режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Чи це буде громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є мета звільнити нашу територію,
– наголосив він.

Юсов вважає, що це має спричинити трансформацію та демократичні зміни всередині Росії.

Інцидент у Брянській області: головне

  • Нагадаємо, що 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.
  • Заступник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що "українська ДРГ" у Брянській області – це нова провокація росіян. Мовляв, так Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.
  • Андрій Юсов розповів у коментарі для 24 Каналу, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у низці регіонів Росії необхідно запровадити воєнний стан. Також він додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".
  • За події в цьому регіоні взяв на себе відповідальність Російський добровольчий корпус, який є підрозділом Збройних Сил України, що складається з росіян.