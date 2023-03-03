Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що Російський добровольчий корпус записав відео із закликами до своїх співгромадян, щоб розпочати боротьбу проти путінського режиму.

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Що відомо про події у Брянській області

Попович зазначив, що вже з'явилися інтерв'ю представників Російського добровольчого корпусу, які пройшли у Брянську область, записали відео зі своїми прапорами та закликами.

Вони розповіли, що це була їхня операція, їхня ідея, яка готувалася понад місяць,

– сказав військовий оглядач.

Представники цього добровольчого корпусу, зауважив Попович, громадяни Росії, то чому б їм не зайти на територію своєї ж країни. Тож Збройні Сили України тут ні до чого, про що були відповідні повідомлення нашого Генштабу.

Реакція росіян була дуже запізнілою

Він зауважив, що Російський добровольчий корпус записав відео із закликами до своїх співгромадян, щоб розпочати боротьбу проти путінського режиму.

За даними цих людей, вони жодним чином нікого не брали в заручники, нікого не вбивали, ніяких дітей,

– наголосив Попович.

Вони, додав військовий оглядач, лише нейтралізували одного російського прикордонника, тобто він зараз живий та здоровий. А всі контртерористичні заходи, про які повідомляли окупанти, розпочалися вже після того, як ця група добровольців вийшла з території Росії й повернулася в Україну.

Тобто реакція росіян була дуже-дуже запізнілою щодо цього питання,

– заявив військовий оглядач.

Водночас Попович додав, що є й інша версія, яка поширювалася в російських пабліках. Там заявляли, що це нібито мобілізовані дезертири, які хотіли втекти з російських військових частин та перейти на територію України.

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