Партизани розповіли, що записали відео з окупованого Джанкоя. Вони наголосили, що будуть зустрічати у Криму ЗСУ.

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Звернення партизанів з Криму

"Брати та сестри! Військовий рух "Атеш" готується до звільнення Криму від ра*истів. Ми в Джанкої, джем ЗСУ", – повідомили вони.

Партизани також заявили, що вони зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою. Також вони повідомили про підготовку до мінування місцевої залізниці.

"Коли Збройні Сили України наблизяться до Криму, тут буде кому підготувати ґрунт для звільнення. Ми захоплюватимемо адмінбудівлі", – заявили активісти.

Звернення партизанів з руху "Атеш": дивіться відео

Довідково. "Атеш" – це військовий рух українців та кримських татар. Вони діють на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Варто зауважити, що в рух входять і проукраїнські росіяни. Створили рух у вересні 2022 року. Коли "Атеш" створювали, то написали, що вони будуть виконувати функцію "Троянського коня" в армії Росії на українському фронті. Адже вже мобілізувалися в російську армію та будуть руйнувати її зсередини.

Що відомо про інцидент у Брянській області

2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.

Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.

Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Він заявив про нібито "теракт".

Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області Росії з метою "показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Цікаво. Як у мережі реагують на фейки росіян – читайте у матеріалі 24 Каналу.