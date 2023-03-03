Про це 24 Каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає подібні збройні виступи єдиним можливим шляхом скинути російську владу.

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Ситуація довела, що на території Росії виявляється можуть з'явитися озброєні люди, з якими не просто домовитися, а тим більше погрожувати їм, зауважив Фейгін. Тому в росіян сталася така істерична реакція: "повіяло холодком кінця".

Сьогодні там 6, 10, 20, не знаю скільки їх там, а завтра – тисяча, завтра це взагалі в Москві з'явиться. Це безумовно те, чого найбільше за все боїться Кремль – озброєного спротиву,

– додав мовець.

Нове явище

Так звані місцеві ліберали також бояться подібних подій, повідомив опозиціонер. Вони досі сподіваються, що все зміниться якимось чарівним мирним шляхом.

Цього не буде, влада в Росії зміниться саме таким шляхом, якщо в неї зараз є шанс змінитися. Ніякого іншого шансу нема і не буде, ці ілюзії нікчемні,

– підкреслив правозахисник.

Він додав, те, що росіяни взялися за зброю – це зовсім нове явище, на території Росії такого не було давно. Він не впевнений, що можуть з'явитися цілі армії ополченців, але поодинокі випадки уже свідчать про появу нового наративу у спротиві до режиму.

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