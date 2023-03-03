Про це 24 Каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає подібні збройні виступи єдиним можливим шляхом скинути російську владу.
Дивіться також "ДРГ" біля Брянська могла зірвати російську провокацію: військовий оглядач оцінив версію
Ситуація довела, що на території Росії виявляється можуть з'явитися озброєні люди, з якими не просто домовитися, а тим більше погрожувати їм, зауважив Фейгін. Тому в росіян сталася така істерична реакція: "повіяло холодком кінця".
Сьогодні там 6, 10, 20, не знаю скільки їх там, а завтра – тисяча, завтра це взагалі в Москві з'явиться. Це безумовно те, чого найбільше за все боїться Кремль – озброєного спротиву,
– додав мовець.
Нове явище
Так звані місцеві ліберали також бояться подібних подій, повідомив опозиціонер. Вони досі сподіваються, що все зміниться якимось чарівним мирним шляхом.
Цього не буде, влада в Росії зміниться саме таким шляхом, якщо в неї зараз є шанс змінитися. Ніякого іншого шансу нема і не буде, ці ілюзії нікчемні,
– підкреслив правозахисник.
Він додав, те, що росіяни взялися за зброю – це зовсім нове явище, на території Росії такого не було давно. Він не впевнений, що можуть з'явитися цілі армії ополченців, але поодинокі випадки уже свідчать про появу нового наративу у спротиві до режиму.
Інцидент в Брянській області: що відомо
- Вранці 2 березня в Росії почали розповідати, що нібито "українська ДРГ" проникла в одне з російських селищ поблизу кордону. Там вигадали різні неправдиві історії про загибель людей та поранення дитини.
- Цікаво, як буцімто "українська ДРГ" могла опинитися в селі близькому до кордону з Україною. Логічно, що там мали б перебувати російські військові. Але, виходить, що російський кордон наразі є цілком незахищеним.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що ця ситуація в Брянській області не має ніякого стосунку до України. Українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи.