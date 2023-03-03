Так, в последнее время в России многое происходит и эта тенденция должна продолжаться. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

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Кремль может искать способ еще больше ограничить права россиян

История с якобы "украинскими диверсантами" может иметь несколько версий. В частности это может быть как партизанское движение на территории России, так и сознательная провокация Владимира Путина для того, чтобы мобилизовать граждан страны-агрессора.

Костенко вспомнил, когда российский диктатор искал повод войти в Чечню, то не чурался даже взрывать многоэтажные дома своего населения.

Россия может сделать все что угодно для того, чтобы донести что-то до своих людей или как-то ограничить их права,

– отметил полковник СБУ.

Так, после тех подрывов в России были приняты законы, которые сильно ограничивали права населения. В то же время россияне аплодировали этому, потому что это якобы делалось для их безопасности. Теперь Кремль может запретить населению, например, выходить после 18 часов вечера или таким образом поднять спрос на мобилизацию.

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"Сейчас делать выводы рано, надо посмотреть, к чему это приведет – должны быть последствия. Если Россия сейчас включится и начнет еще больше ограничивать права людей, хотя россияне и так бесправны, то все станет понятнее", – сказал Костенко.

По его мнению, ждать придется недолго. Так, вскоре могут быть какие-то законодательные акты по ограничению прав граждан страны-агрессора и тогда можно будет делать выводы.

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