Эти события уже успели проанализировать специалисты из Института по изучению войны. Составители отчета подчеркнули, что украинская сторона опровергла обвинения россиян в отношении "вторжение" в Брянскую область. А также попытались разложить все по полкам.

Читайте также Кремль, партизаны проснулись: как Россия хотела замаскировать вымышленными "ДРГ" народное сопротивление

"Десяти диверсантов и погибший"

Собственно, начиналось все с того, что россияне заявили, что "украинские диверсанты" ворвались в Брянскую область. Речь шла об около 80 бойцах. Причем все приправили байками как не о заложниках среди местного населения, так и о расстрелянном транспортном средстве и одной жертве.

В Институте отметили, что на этот инцидент необычно быстро отреагировал президент Владимир Путин. Он, в свойственной для Кремля риторике, обвинял "неонацистов и их хозяев" в том, что они совершили "террористическое нападение". Позже российские СМИ писали, что он имел в виду "украинских неонацистов".

Интересно, что диктатор из Кремля впоследствии пригрозил, что Россия "раздавит неонацистов". Мол, они постоянно стремились лишить страну-агрессорку ее истории, убили дочь идеолога российских националистов Александра Дугина и "убивали людей на Донбассе". Все по методике, ничего нового.

Видео добровольцев – важное доказательство

В Институте обратили внимание на два ролика, которые выложили военные из "Русского Добровольческого Корпуса". Пользователи соцсетей обнаружили геолокацию одного из них. Оно снято в тех же Сушанах, в которые якобы ворвались "диверсанты". Собственно, о "РДК" и упоминается в заявлениях Украины.

Представители как власти, так и оборонных и силовых ведомств подчеркнули, что внутри России происходят определенные изменения. Причиной этого является ряд межэтнических, межрелигиозных и социально-экономических конфликтов. Поэтому вход "РДК" в Брянскую область не является чем-то неожиданным. В то же время, заявления страны-агрессора – "преднамеренная провокация".

В России безумная истерика

Интересно, что спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об изменении статуса так называемой "специальной военной операции" на "войну" из-за инцидента в Брянской области.

В то же время не упустил возможности о себе напомнить Пригожин. Он саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии". Тем временем "глава" Крыма Сергей Аксенов и лидер Чечни Рамзан Кадыров, а также военные блогеры уже призвали Кремль ужесточить меры безопасности. Более того, провести ответные операции.

К примеру, Кадыров призвал обстреливать гражданское население. Сделать это для того, чтобы наказать виновных в этом инциденте. То есть он призвал Кремль совершать военные преступления. Правда, Россия и без его указаний это делает ежедневно, хоть и продолжает лгать, что бьет только по военным объектам.

Что еще требуют от Путина:

усилить охрану границы;

выделить больше ресурсов для пограничных подразделений;

сформировать отряды для убийства украинских чиновников;

создать зону отчуждения на границе.

В Институте отметили, что подобные реакции указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в России в значительной степени недовольно. Его возмущает ряд аспектов неспособности Кремля целиком и полностью придерживаться собственной лживой риторики о ведении "экзистенциальной войны" в Украине.

Составители отчета подчеркнули, что Кремль не может удовлетворить все требования ультранационалистов. Он скорее введет новые меры безопасности, которые бы сыграли на руку Путину, но не подвергали Россию на больший риск. Особенно тот, что связан с внутренними беспорядками. Так что он не решится объявлять войну вместо так называемой "спецоперации".