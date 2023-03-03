Об этом свидетельствует в том числе и огласка, которую приобрел инцидент. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Кремль, партизаны проснулись: как Россия хотела замаскировать вымышленными "ДРГ" народное сопротивление

Инцидент в Брянске – работа спецслужб России

Мы стали свидетелями классической операции российских спецслужб под чужим флагом,

– предположил Жданов.

По его словам, обычно когда дело касается Украины, российские власти и пропаганда пытаются максимально ее замолчать. Как это было то ли с "хлопком", то ли курением в неотведенных для этого местах, когда в результате затонул крейсер "Москва", или же взрывы в оккупированном Крыму.

В то же время инцидент с якобы "украинской ДРГ" в Брянской области России получил большую огласку. А такая реклама говорит о том, что это работа российских спецслужб.

"Задача одна – максимально дегуманизировать Украину в глазах россиян и заставить их идти на эту войну, чтобы непонятно что защищать", – заметил военный эксперт.

Жданов объяснил, почему инцидент с "ДРГ в России" является работой их спецслужб: смотрите видео

Что указывает на то, что это провокация России

Дело в том, что 50 человек, которые якобы пересекли границу и проникли на территорию страны-агрессора – это половина механизированной или мотострелковой роты. В таком случае возникает вопрос, где же укрепления и российские войска, которые прикрывают границу. Более того, они постоянно находятся там и обстреливают нашу территорию.

Интересно В ISW проанализировали "инцидент" в Брянской области и истерические реакции россиян

Кроме того, нет никаких доказательств того, что произошло. Например, отстрелянные гильзы или расстрелянный автобус, или же девочка, которая сначала умерла, потом была ранена, а впоследствии вообще оказалось, что это мальчик.

Может ли Украина быть причастной

Впоследствии ответственность за произошедшее в Брянской области взял на себя Российский добровольческий корпус. Отметим, что это подразделение, которое состоит в составе Интернационального легиона ВСУ и состоит из российских добровольцев, воюющих за Украину.

Наше государство отвергает любые обвинения в действиях на территории России. Так что нам нет смысла выпускать такие формирования с нашей территории в страну-агрессора.

"У нас есть бойцы-добровольцы и те, кто встал на нашу сторону после попадания в плен. Они сражаются с нашими бойцами бок о бок в составе Сил обороны Украины и выполняют приказы нашего командования. Я не видел среди приказов нашего Генштаба, чтобы было указание так открыто идти и атаковать объекты на территории России", – сказал военный эксперт.

Что произошло в Брянской области: коротко