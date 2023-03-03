Про це свідчить зокрема і розголос, якого набув інцидент. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.
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Інцидент в Брянську – робота спецслужб Росії
Ми стали свідками класичної операції російських спецслужб під чужим прапором,
– припустив Жданов.
За його словами, зазвичай, коли справа стосується України, російська влада і пропаганда намагаються максимально її замовчати. Як-от було чи то з "бавовною", чи то палінням в невідведених для цього місцях, коли як наслідок затонув крейсер "Москва", або ж вибухи в окупованому Криму.
Водночас інцидент з нібито "українською ДРГ" в Брянській області Росії набув великого розголосу. А така реклама свідчить про те, що це робота російських спецслужб.
"Задача одна – максимально дегуманізувати Україну в очах росіян і змусити їх йти на цю війну, щоб незрозуміло що захищати", – зауважив військовий експерт.
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Що вказує на те, що це провокація Росії
Річ у тім, 50 осіб, які нібито перетнули кордон і проникли на територію країни-агресорки – це половина механізованої чи мотострілецької роти. У такому разі виникає питання, де ж укріплення і російські війська, які прикривають кордон. Ба більше, вони постійно перебувають там і обстрілюють нашу територію.
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Окрім того, немає жодних доказів того, що відбулося. Наприклад, відстріляні гільзи чи розстріляний автобус, або дівчинка, яка спочатку померла, потім була поранена, а згодом взагалі виявилося, що то хлопчик.
Чи може Україна бути причетною
Згодом відповідальність за те, що відбулося у Брянській області взяв на себе Російський добровольчий корпус. Зауважимо, що це підрозділ, який перебуває у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ та складається з російських добровольців, які воюють за Україну.
Наша держава відкидає будь-які звинувачення щодо дій на території Росії. Тож нам немає сенсу випускати такі формування з нашої території до країни-агресорки.
"У нас є бійці-добровольці й ті, хто став на наш бік після потрапляння в полон. Вони б'ються з нашими бійцями пліч-о-пліч у складі Сил оборони України та виконують накази нашого командування. Я не бачив серед наказів нашого Генштабу, щоб була вказівка отак відкрито йти та атакувати об'єкти на території Росії", – сказав військовий експерт.
Що відбулося у Брянській області: коротко
- 2 березня російські пропагандисти почали поширювати інформацію нібито "українська ДРГ" зайшла у Брянську область та "взяла в заручники місцевих жителів". Однак це чергові фейки від Росії.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, те, що зараз відбувається на території країни-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу на Україну.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що подібні недолугі провокації в Росії можуть повторюватися в майбутньому. У такий спосіб Кремль намагатиметься мобілізувати свої спільноти.
- Ба більше, наступні "вистави" Кремля можуть бути масштабніше. Вони можуть навіть влаштувати якийсь теракт і підірвати щось як робили це раніше, в інших війнах.