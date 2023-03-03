Про це свідчить зокрема і розголос, якого набув інцидент. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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Інцидент в Брянську – робота спецслужб Росії

Ми стали свідками класичної операції російських спецслужб під чужим прапором,

– припустив Жданов.

За його словами, зазвичай, коли справа стосується України, російська влада і пропаганда намагаються максимально її замовчати. Як-от було чи то з "бавовною", чи то палінням в невідведених для цього місцях, коли як наслідок затонув крейсер "Москва", або ж вибухи в окупованому Криму.

Водночас інцидент з нібито "українською ДРГ" в Брянській області Росії набув великого розголосу. А така реклама свідчить про те, що це робота російських спецслужб.

"Задача одна – максимально дегуманізувати Україну в очах росіян і змусити їх йти на цю війну, щоб незрозуміло що захищати", – зауважив військовий експерт.

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Що вказує на те, що це провокація Росії

Річ у тім, 50 осіб, які нібито перетнули кордон і проникли на територію країни-агресорки – це половина механізованої чи мотострілецької роти. У такому разі виникає питання, де ж укріплення і російські війська, які прикривають кордон. Ба більше, вони постійно перебувають там і обстрілюють нашу територію.

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Окрім того, немає жодних доказів того, що відбулося. Наприклад, відстріляні гільзи чи розстріляний автобус, або дівчинка, яка спочатку померла, потім була поранена, а згодом взагалі виявилося, що то хлопчик.

Чи може Україна бути причетною

Згодом відповідальність за те, що відбулося у Брянській області взяв на себе Російський добровольчий корпус. Зауважимо, що це підрозділ, який перебуває у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ та складається з російських добровольців, які воюють за Україну.

Наша держава відкидає будь-які звинувачення щодо дій на території Росії. Тож нам немає сенсу випускати такі формування з нашої території до країни-агресорки.

"У нас є бійці-добровольці й ті, хто став на наш бік після потрапляння в полон. Вони б'ються з нашими бійцями пліч-о-пліч у складі Сил оборони України та виконують накази нашого командування. Я не бачив серед наказів нашого Генштабу, щоб була вказівка отак відкрито йти та атакувати об'єкти на території Росії", – сказав військовий експерт.

Що відбулося у Брянській області: коротко