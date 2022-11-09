ДРГ готувала вбивство командувачів сил спецоперацій України, – СБУ

Ворожа диверсійно-розвідувальна група хотіла вбити командувачів сил спецоперацій України. Зрадників викрили у Києві.

За даними слідства, диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ. Працювали вони у Києві та прикордонних районах північного сходу України.

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Зрадником виявився завербований мешканець Сумщини

ДРГ мала збирати персональні дані та місця перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цю інформацію хотіли використати для підготовки вбивства українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки.

Групу створив кадровий працівник ФСБ Росії, щоб здійснити розвідувально-підривну діяльність проти України. Ще до 24 лютого російським спецслужбам вдалося завербувати мешканця прикордонного району Сумщини.

Саме українець координував виконання ворожих завдань. Він був на прямому зв'язку зі своїм "куратором" з Росії. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв'язку й дотримувалися заходів конспірації. На фото правоохоронців помітно, що зловмисники листувалися у телеграмі.

Яку зброю знайшли у ДРГ

Працівники Служби безпеки України провели багатоетапну спецоперацію і вчасно викрили зловмисників. Зрадників затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону у Сумській області.

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У цій схованці правоохоронці знайшли:

2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами;

2 бойові гранати РГО із запалами;

автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Цю зброю ДРГ планувала використати для своїх диверсій.

Правоохоронці виявили ворожу ДРГ, яка планувала вбивства / Фото СБУ

Крім того, під час обшуків вдома у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з ФСБшником. Затриманим вже повідомили про підозру за двома кримінальними статтями:

державна зрада вчинена в умовах воєнного стану;

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї та розміщення Збройних Сил України.

Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу для зловмисників. Слідство наполягає, щоб підозрюваних взяли під варту.

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