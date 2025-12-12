Є ризик проникнення ДРГ в Україну з Придністров'я: полковник запасу розкрив мету Росії

Для України виникла загроза зі сторони Придністров'я. Російські диверсійно-розвідувальні групи можуть проникнути на територію України звідти. Крім того, окупанти посилюють там мобілізацію та розгорнули виробництво дронів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що активізація російських сил у цьому регіоні має кілька причин. Вони базуються на політичних та військових вигодах для Росії.

Чому Росія активізувала свої сили у Придністров'ї?

Роман Світан зауважив, що у Придністров'ї заплановані вибори у 2026 році, на які Кремль прагне вплинути, активізувавши свою армію там.

Окрім цього, є й дуже важливий військовий аспект – росіяни, ймовірно, намагатимуться провокувати українські сили поблизу Придністров'я. Все задля того, аби ті підрозділи не відправили на схід для підсилення оборони там.

У нас кілька бригад на цьому напрямку. Вони розтягнуті вздовж Придністров'я, але це приблизно 10 хвилин їзди на машині,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він вважає, що українські військові можуть здійснити операцію, аби демілітаризувати цей регіон. Такі військові дії могли б стабілізувати ситуацію у Придністров'ї та посилити військові спроможності України на полі бою, прибравши додаткову загрозу для нашої держави.

Якщо така операція дійсно розпочнеться, то, за словами Романа Світана, російські військові, які перебувають на території Придністров'я, одразу ж здадуться в полон. Це суттєво поповнило б обмінний фонд України для повернення наших захисників з російської неволі.

Крім того, через російські провокації та можливість нападу на Україну зі сторони Придністров'я, українські сили мають привід діяти на випередження, щоб запобігти можливим загрозам.

Чим Придністров'я загрожує Україні?