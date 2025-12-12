Есть риск проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья: полковник запаса раскрыл цель России

Для Украины возникла угроза со стороны Приднестровья. Российские диверсионно-разведывательные группы могут проникнуть на территорию Украины оттуда. Кроме того, оккупанты усиливают там мобилизацию и развернули производство дронов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что активизация российских сил в этом регионе имеет несколько причин. Они базируются на политических и военных выгодах для России.

Почему Россия активизировала свои силы в Приднестровье?

Роман Свитан отметил, что в Приднестровье запланированы выборы в 2026 году, на которые Кремль стремится повлиять, активизировав свою армию там.

Кроме этого, есть и очень важный военный аспект – россияне, вероятно, будут пытаться провоцировать украинские силы вблизи Приднестровья. Все для того, чтобы те подразделения не отправили на восток для усиления обороны там.

У нас несколько бригад на этом направлении. Они растянуты вдоль Приднестровья, но это примерно 10 минут езды на машине,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он считает, что украинские военные могут осуществить операцию, чтобы демилитаризовать этот регион. Такие военные действия могли бы стабилизировать ситуацию в Приднестровье и усилить военные возможности Украины на поле боя, убрав дополнительную угрозу для нашего государства.

Если такая операция действительно начнется, то, по словам Романа Свитана, российские военные, которые находятся на территории Приднестровья, сразу же сдадутся в плен. Это существенно пополнило бы обменный фонд Украины для возвращения наших защитников из российской неволи.

Кроме того, из-за российских провокаций и возможности нападения на Украину со стороны Приднестровья, украинские силы имеют повод действовать на опережение, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Чем Приднестровье угрожает Украине?