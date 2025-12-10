Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что в Приднестровье хоть и есть много оружия, но очень мало военных. Наша страна же готова решительно реагировать на угрозы, в частности, в воздухе.

Об угрозе активизации РФ в Приднестровье

Военный эксперт предположил, что из-за российской активизации в Приднестровье на территорию Украины теоретически могут зайти небольшие группы ДРГ (до 10 человек). Однако осуществить серьезное влияние на нашу страну врагу будет очень трудно.

Почти вся украинская граница с Молдовой идет по реке. Раньше был один мост, который взорвался в 2022 году. Есть часть границы, который идет по суше, вблизи Колбасной – крупнейшая база хранения оружия в 5 километрах от границы.

Мы можем обстрелять ее даже минометом, не говорится о дальнобойном оружии. Там хранится большое количество техники и боеприпасов. Если же будут какие-то пуски БпЛА с этой территории и посягательства на нашу территорию, ответ будет очень жестким,

– подчеркнул он.

Заметьте! Так называемая Приднестровская Молдавская Республика является самопровозглашенным государством, которое ориентируется на политику России. Географически она занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра.

По словам Нарожного, сейчас вооруженные силы в Приднестровье насчитывают от 2 до 3 боеспособных батальонов. Однако эти военные не имеют мотивации. В этих батальонах есть и российские оккупанты, но они не имеют никакой связи с Россией. Оружие, которое они имеют, переправить в страну-агрессора они также не могут.

Что сейчас Россия делает в Приднестровье?