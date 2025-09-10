Дрон або його уламки впали на житловий будинок у Польщі: фото та перші подробиці

Вночі 10 вересня більше десятка російських дронів залетіли на територію Польщі. Внаслідок атаки є пошкодження житлового будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PolsatNews.

Дивіться також Польща вперше відбивається від російських "Шахедів": все, що відомо

Що відомо про пошкодження в Польщі?

Російський безпілотник або його уламки впали житловий будинок у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль.

Житловий будинок у Польщі пошкоджений дроном / фото Portal Nowy Tydzień

На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає.

Наслідки атаки дронів у Польщі / фото Portal Nowy Tydzień

Зауважимо, що Вирики розташовані неподалік кордону з Україною та Білоруссю, за кілька кілометрів від стику трьох країн.

Де розташовані Вирики: дивіться на карті