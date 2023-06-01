Україна може отримати першість у світі: як війна вплинула на розвиток дронів
З початку повномасштабної війни Україна почала активно використовувати дрони для виконання різноманітних військових завдань. Також це сприяло появі певної кількості спеціалістів з керування та виготовлення БпЛА.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце. Він зазначив, що в зараз на фронті у великій кількості використовуються дешеві FPV дрони, які керуються вручну і не мають програмного забезпечення.
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Кількість дронів на фронті зростає
Разом з тим цей дрон може виконувати дуже важливі функції і ефективно працювати.
Зокрема він може заносити вибуховий пристрій безпосередньо в точку доставки – в окоп противника чи в його невеликий укріплений пункт. Також він може залетіти у вікно будинку, де перебуває ворог, або в люк чи у вікно броньованого автомобіля і знищити всіх, хто в ньому є,
– пояснив експерт з авіації.
Сьогодні кількість таких дронів на лінії фронту зростає. Це пов'язане з легкістю їхнього виробництва, а також з доступністю та дешевизною комплектуючих для їхнього створення.
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Якщо Україна в майбутньому налагодить виробництво таких пристроїв десятками тисяч одиниць, то їх можна буде порівнювати з класичними боєприпасами на новому полі бою. І тоді Україна зможе стати одним з ключових їхнім виробників в світі,
– підкреслив Богдан Долінце.
Проте складніші одиниці техніки, на жаль, виробляти в Україні важче. Хоча ми отримуємо допомогу від західних партнерів, однак доступ до їхніх технологій буває ускладненим або закритим.
"І це не дає Україні можливості посісти першість на ринку виробництва дронів", – відзначив він.
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Українські розробки дронів
- Українська компанія Ukrspecsystems створила новий дрон Shark Mini. За його допомогою військовим буде легше збирати та передавати розвідувальну щодо роботи артилерії, спецпідрозділів та піхоти. Однією з його головних особливостей – для запуску Shark Mini не потрібна пускова установка. Дрон запускається вручну, і це спрощує користування його в польових умовах.
- Українські розробники працюють над створенням ударного наземного дрона RATEL. Використовувати цей дрон можна буде як мобільну боєголовку, що несе дві протитанкові міни ТМ-62 та активує їх під автомобілем чи танком. Випробування RATEL вже успішно відбулось.