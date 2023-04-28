Що відомо про безпілотник Shark Mini

Завдяки своїй компактній конструкції та розширеним можливостям, Shark Mini покращить здатність українських військових збирати та передавати розвідувальну інформацію в інтересах артилерії, спецпідрозділів та піхоти.

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Маючи довжину всього 125 сантиметрів і розмах крил 2,6 метра, Shark Mini зберігає високу маневреність, а ще його можна зібрати в два рюкзаки. Однією з ключових особливостей Shark Mini є те, що для його запуску не потрібна пускова установка – дрон можна запустити вручну, що робить його неймовірно простим у використанні в польових умовах.

Попри свої невеликі розміри, Shark Mini може похизуватися вражаючими тактико-технічними характеристиками.

Радіус дії – до 35 кілометрів.

Робоча висота – 1000 метрів.

Максимальна злітна маса – 5 кілограмів.

Тривалість польоту – 2 години.

Максимальна швидкість – 120 км/год.

Однією з особливостей Shark Mini є режим автономної посадки. Це означає, що безпілотник можна запрограмувати так, щоб він сам приземлявся у визначеному місці, що робить його ще простішим для використання військовими в польових умовах. Крім того, Shark Mini може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним зумом, що дозволяє знімати детальні зображення та відео на відстані.

Спеціальний БПЛА для розвідки

За словами розробників, Shark Mini був створений з урахуванням потреб та побажань аеророзвідників Сил безпеки та оборони України. Компактні розміри та розширені можливості дрона роблять його ідеальним інструментом для збору та передачі розвідувальної інформації в різних умовах, включаючи складні міські умови та відкриту місцевість.

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Наразі Shark Mini проходить заводські випробування, щоб гарантувати, що він відповідає найвищим стандартам продуктивності та надійності. Очікується, що після випуску безпілотник матиме значний вплив на здатність українських військовослужбовців збирати та аналізувати розвідувальну інформацію, що зробить його цінним активом у конфлікті, який триває на сході України.