У відео, опублікованому в Twitter, інженер з машинного навчання Сантьяго Вальдаррама продемонстрував, як він і його колега запрограмували робота-собаку Spot усно відповідати на питання системи за допомогою надзвичайно популярного інструменту OpenAI.

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"Ці роботи щодня виконують автоматизовані місії", – пояснив Вальдаррама у своєму Twitter, зазначивши, що кожна місія включає "складні для розуміння файли конфігурації довжиною в милі", які можуть зрозуміти лише інженери.

Ось тут і з'являється ChatGPT. Ми показуємо йому конфігураційні файли і результати місії. Потім ставимо запитання, використовуючи цей контекст. Поєднайте це з голосовим інтерфейсом, і ми отримаємо чудовий спосіб подавати запит на дані!

– каже програміст.

Як видно на відео, Spot навіть додає до своїх відповідей жести: хитає головою, щоб сказати "ні", або вклоняється, щоб сказати "так". Вальдаррама інтегрував технологію перетворення тексту на мову і назад. У результаті робопес чує голосові запити людини, розуміє й аналізує їх. Коли нейромережа згенерує текстову відповідь, вона перетворюється на голос і собака відповідає людині вголос.

Хоча сам інтерфейс здається досить нешкідливим, багато людей, які побачили відео, дуже налякані ним і заявляють про ще більше наближення до повстання роботів. В одному з дописів у твітері користувач прикріпив гіф-зображення з роботом, до якого приєднали кулемет і написав: "Одного дня ми озирнемося назад і вкажемо на цей день, як на поворотний момент".

Варто зазначити, що інтеграція штучного інтелекту в роботів завжди була частиною плану. У лютому Microsoft, яка підписала багатомільярдну угоду з OpenAI, випустила документ, в якому виклала принципи проєктування для інтеграції ChatGPT в робототехніку.