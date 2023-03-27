Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що це маленькі легкі FPV дрони, які літають з високою швидкістю – до 150 кілометрів на годину, а також вони дуже маневрові: можуть залетіти у відкрите вікно та двері – куди завгодно.

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Може залетіти у вікно

За його словами, такий дрон може принести невеликий заряд – 100 – 200 грамів. Але в ручній гранаті 50 грамів вибухівки.

Якщо порівняти його з артилерійським снарядом, то він падає з гори на, припустимо, дах. Якщо він має бетонні перекриття, то його буде дуже важко пробити. А дрон залетить у будівлю і вибухне,

– пояснив експерт.

Нарожний також наголосив на мінусах дронів, зазначивши, якщо вони потраплять в зону дії "глушилки" радіоелектронної боротьби, яка заглушить сигнал керування і зворотний сигнал, вони вже не будуть працювати.

"В роботі дрона можуть виникнути проблеми у холодну погоду. Але в цілому це дуже гарна і дешева зброя", – підкреслив він.

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Дуже маневровий

Військовий експерт зауважив, що не варто плутати FPV дрони та дрони-бомбардувальники, які скидають вниз гранату. А FPV – це дрон-камікадзе – прилітає і вибухає разом з боєкомплектом, який несе на собі.

"Вартість такого дрона невелика – 200 – 300 доларів. І з усіх точок зору це дуже дешева зброя. Пілот ними керує в спеціальних окулярах, що виглядає так, нібито він сидить за "кермом" цього дрону. Він дуже маневровий і дуже точний – це також його важливі переваги", – відзначив Павло Нарожний.

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