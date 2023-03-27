Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що це маленькі легкі FPV дрони, які літають з високою швидкістю – до 150 кілометрів на годину, а також вони дуже маневрові: можуть залетіти у відкрите вікно та двері – куди завгодно.
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Може залетіти у вікно
За його словами, такий дрон може принести невеликий заряд – 100 – 200 грамів. Але в ручній гранаті 50 грамів вибухівки.
Якщо порівняти його з артилерійським снарядом, то він падає з гори на, припустимо, дах. Якщо він має бетонні перекриття, то його буде дуже важко пробити. А дрон залетить у будівлю і вибухне,
– пояснив експерт.
Нарожний також наголосив на мінусах дронів, зазначивши, якщо вони потраплять в зону дії "глушилки" радіоелектронної боротьби, яка заглушить сигнал керування і зворотний сигнал, вони вже не будуть працювати.
"В роботі дрона можуть виникнути проблеми у холодну погоду. Але в цілому це дуже гарна і дешева зброя", – підкреслив він.
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Дуже маневровий
Військовий експерт зауважив, що не варто плутати FPV дрони та дрони-бомбардувальники, які скидають вниз гранату. А FPV – це дрон-камікадзе – прилітає і вибухає разом з боєкомплектом, який несе на собі.
"Вартість такого дрона невелика – 200 – 300 доларів. І з усіх точок зору це дуже дешева зброя. Пілот ними керує в спеціальних окулярах, що виглядає так, нібито він сидить за "кермом" цього дрону. Він дуже маневровий і дуже точний – це також його важливі переваги", – відзначив Павло Нарожний.
Як діяти, якщо ви помітили дрон-камікадзе / Інфографіка 24 каналу
Український Уряд дав старт масовому виробництву дронів
- 24 березня в Україні ухвалили історичну постанову: масове виробництво дронів. Це – важливий крок на шляху до перемоги.
- Михайло Федоров привітав це рішення. Він наголосив, що сміливі економічні та політичні рішення завжди були неодмінним складником для перемоги.
- Міністр зазначив, що, окрім подій на полі бою, вирішальними також були дії урядів. Вони створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, а також – переводили економіку на "військові рейки".
- Він додав, що відбулася комплексна робота з українськими виробниками БПЛА. Їхні болі та блокери зібрали. Наразі системно рухаються до розв'язання питань.
- Тепер українські виробники БПЛА зможуть активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.