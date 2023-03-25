Росія застосувала іранські безпілотники "Шахіди" під час терору українських міст. Своєю чергою Росія не сподівалась, але виявила українські безпілотники в глибині своєї території.

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Україна переробляє гоночні квадрокоптери на ті, які здатні переносити боєприпаси, відтак фактично переробляє їх на бойові дрони.

Видання розповідає про українську військову команду Angry Birds, які стверджують, що здійснюють пів дюжини атак гоночними безпілотниками щодня.

Як працюють гоночні дрони й наскільки ефективна така саморобна зброя

Дрон-рейсинг передбачає політ безпілотників навколо смуги перешкод на високій швидкості. Цей вид спорту існує вже близько десятиліття. Гоночні дрони швидші та маневровніші за ті моделі, якими користуються фотографи: вони можуть розвивати швидкість майже 250 кілометрів за годину.

Оператори надягають відеоокуляри, щоб бачити наче очима пілота. Дрони досить компактні: більшість важать не більше 500 грамів. Але вони можуть переносити вантаж, наприклад, гранату (хоча важкий вантаж зменшує їх швидкість і тривалість польоту).

Перетворення гоночного безпілотника на військовий передбачає додавання додаткових батарейних блоків та бомби. Хоча для перегонів достатньо радіусу дії в 500 метрів, зі зміною радіочастоти їх діапазон можна розширити до кількох кілометрів,

– розповідають фахівці.

Зауважують, що на відміну від інших дронів-бомбардувальників, які можуть атакувати кілька разів, ці модифіковані гоночні дрони можна використовувати лише один раз: вони підриваються, коли вони підривають свій вантаж.

Їх перевага полягає в тому, що вони здатні атакувати цілі, які захищені від вертикального бомбардування. Зокрема, російські окопи, які зазвичай мають бліндаж, де окупанти можуть сховатися від артилерійського вогню.

Які недоліки цих гоночних дронів

Слабкою стороною цих бомбардувальників, як і всіх безпілотників, є їхня залежність від радіозв'язку.

Радіосигналу важко досягти підземних територій. Відео гальмується через перешкоди, і вони вразливі до глушіння.

Ймовірно, з'явиться ще багато безпілотників-камікадзе, як саморобних, так і комерційних. Російські сили вже використовують свої версії, хоча не в такій мірі, як українські,

– додають у статті.

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