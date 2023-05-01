Про це повідомляють аналітики з Ukraine Weapons Warfare. Зазначають, що ймовірна назва дрона RATEL.

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Що відомо про новий ударний український дрон

Повідомляють, що випробування українського ударного наземного дрона RATEL вже пройшли успішно.

Головна ідея полягає в тому, що даний RATEL використовується як мобільна боєголовка, яка несе дві протитанкові міни ТМ-62 і мета якої – активація під автомобілем чи танком,

– зазначають аналітики.

"Мілітарний" пише, що всередині коробки міни ТМ-62 міститься заряд вибухівки. Зверху встановлювався підривник. Маса вибухової речовини становить 7,5 – 8 кілограмів. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка чи колесом автомобіля на верхню кришку міни. Однак, ймовірно, фахівці переобладнали міну для дистанційного підриву.

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В Україні почали тестувати новий наземний безпілотник: дивіться відео

Зверніть увагу! Це вже не перший дрон, розроблений в Україні. Наприклад, раніше створили безпілотники, які протидіють російській ППО. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що український безпілотник є більш технологічним, ніж іранський Shahed та може ефективно погіршувати роботу російських засобів ППО середнього та малого ешелону.