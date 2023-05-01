В Офісі Президента повідомили, що працює ППО. Про це інформує 24 Канал.
Важливо По всій Україні лунає масштабна повітряна тривога: у наш простір заходять ракети
В Україні чути вибухи
Спочатку вибухи було чутно на Дніпропетровщині та Київщині. Їх було щонайменше 10.
Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
– повідомили у КМВА.
Також гучно на Сумщині та у Дніпрі. Попередньо, працює ППО.
За даними моніторингових груп, на Київщині ще є повітряні цілі.
Майже о 5 ранку пролунали вибухи у Києві.
О 5:08 вибухи було чутно на Харківщині.
Не видавайте ППО / МВС України
О 5:12 на Київщині повідомляють про повторні вибухи.