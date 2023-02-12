Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, український безпілотник є більш технологічним, ніж іранський Shahed та може ефективно погіршувати роботу російських засобів ППО середнього та малого ешелону.
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"Український дрон значно більший за розмірами від іранського", – зазначив Коваленко.
Він повідомив, що український безпілотник має більш потужну бойову частину, ніж Shahed 131 та Shahed 136. Якщо порівнювати з іранського номенклатурою, то український БпЛА більш схожий на дрон Arash.
Протидіють ППО
Український дрон має на озброєнні сучасні електронні розробки, які протидіють радіоелектронними засобами ППО російських окупантів, хоч він і має досить гучний звук, повідомив Коваленко.
За його словами, у Росії зараз спостерігаються проблеми із забезпеченням сучасним ППО ешелону малого радіуса дії, за який відповідають ЗРК "Панцир-С1" та ЗРК "Тор-М2". Ця ППО найбільш ефективна проти дронів-камікадзе.
Коваленко про можливості українських БпЛА: дивитись відео
Вивчали принцип дії російської ППО
Інформаційний оглядач припустив, після того, як українські військові "затрофеїли" велику кількість російських комплексів РЕБ, вони мали можливість вивчити російські радіолокаційні станції, які працюють з їхньою ППО.
Імовірно, вивчивши це, в Україні змогли розробити досить вдалу протидію російським радіоелектронним засобам і значно підвищити ефективність використання українського дрона.
Україна використовує БпЛА для оборони
- Ще 17 жовтня в Укроборонпромі анонсували вихід нового безпілотника. Це сталось після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.
- Відомо, що дальність польоту дрона – 1 000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів. Злітна вага пристрою – 200 кілограмів.
- Оборонне відомство нашої держави у 2023 році запланувало витратити на безпілотні літальні апарати близько 20 мільярдів гривень.
- Українська компанія UA Dynamics розробила ударно-розвідувальний безпілотник Punisher. Дрон уже схвалили до застосування підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ.