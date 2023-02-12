Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, украинский беспилотник более технологичен, чем иранский Shahed, и может эффективно ухудшать работу российских средств ПВО среднего и малого эшелона.
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"Украинский дрон значительно больше по размерам, чем иранский", – подчеркнул Коваленко.
Он сообщил, что украинский беспилотник имеет более мощную боевую часть, чем Shahed 131 и Shahed 136. Если сравнивать с иранской номенклатурой, то украинский БпЛА больше похож на дрон Arash.
Противодействуют ПВО
Украинский дрон имеет на вооружении современные электронные разработки, которые противодействуют радиоэлектронными средствами ПВО российских оккупантов, хотя у него достаточно громкий звук, сообщил Коваленко.
По его словам, в России сейчас наблюдаются проблемы с обеспечением современным ПВО эшелона малого радиуса действия, за который отвечают ЗРК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2". Эта ПВО наиболее эффективна против дронов-камикадзе.
Коваленко о возможностях украинских БпЛА: смотреть видео
Изучали принцип действия российской ПВО
Информационный обозреватель предположил, что после того, как украинские военные "затрофеили" большое количество российских комплексов РЭБ, они имели возможность изучить российские радиолокационные станции, работающие с их ПВО.
Вероятно, изучив это, в Украине смогли разработать достаточно удачное противодействие российским радиоэлектронным средствам и значительно повысить эффективность использования украинского дрона.
Украина использует БпЛА для обороны
- Еще 17 октября в Укроборонпроме анонсировали выход нового беспилотника. Это произошло после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.
- Известно, что дальность полета дрона – 1 000 км. Вес боевой части – 75 кг. Взлетный вес устройства – 200 кг.
- Оборонное ведомство нашего государства в 2023 году планировалось потратить на беспилотные летательные аппараты около 20 миллиардов гривен.
- Украинская компания UA Dynamics разработала ударно-разведывательный беспилотник Punisher. Дрон уже одобрен к применению подразделениями Сил специальных операций ВСУ.