Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что среди моделей, которые планируется приобрести, и образцы отечественного производства

Важно Россияне в последнее время запускают дроны-разведчики: в Воздушных силах назвали цель врага

Резников анонсировал, что в бюджет уже заложили выделение 20 миллиардов гривен на беспилотников.

Это БпЛА разных типов. Это, в частности, и украинские образцы, которые мы приняли на вооружение за последние полгода – это наши новые беспилотники,

– рассказал министр.

Роль беспилотников в войне против России

Использование разного рода БПЛА – от разведывательных до ударных – приобрело широкий размах в войне с Россией. Как объясняют военные, небольшие разведывательные дроны стали их глазами, однако они являются расходным материалом, ведь живут на фронте недолго. Поэтому военные подразделения, осуществляющие аэроразведку, нуждаются в непрерывной поставке такими средствами.

Среди переданных на вооружение наших военных образцов оружия есть, в частности, такие беспилотные авиационные комплексы отечественного производства, как "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3. Также в Минобороны заявили о своей открытости для ознакомления с новейшими разработками, которые не приняты на вооружение или не экспортировались.

А в начале декабря государственный концерн объявил о начало испытательного срока отечественного беспилотника Дальность полета украинской птицы достигает 1 тысячи километров. Испытания беспилотника продолжались около месяца. Теперь разработка дрона достигла этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.