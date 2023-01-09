Как пояснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, это может свидетельствовать о том, что оккупанты выискивают, куда именно направить свои ракеты.

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Гуменюк отметила, что это типичная тактика поведения россиян перед атакой.

Мы говорили, что они не откажутся от единичных ударов и от массированных и смешанных ракетных атак. Однако у россиян затруднительная ситуация с оружием, так что им приходится более тщательно анализировать, куда именно бить,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что дроны-разведчики отличаются от хорошо знакомых нам дронов Shahed тем, что обычно не несут боезаряда. Однако сейчас развивается создание так называемого смешанного типа БпЛА, когда дрон-разведчик обнаруживает цель и может бросить заряд.

Какая оперативная ситуация по состоянию на утро 9 января

По словам Гуменюк, оперативная ситуация остается достаточно сложной, но ее стабильно контролируют Силы обороны. Это происходит несмотря на постоянные обстрелы врагом мирных территорий. ВСУ продолжают противодействовать врагу, в том числе и на Кинбурнской косе, где у врага значительные потери.

Любопытно! Общие боевые потери России на 9 января уже составляют 111 760 военных убитыми.

В Генштабе ВСУ доложили актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на утро 9 января. Украинцы были предупреждены об угрозе новых ракетных и авиационных атак по критической инфраструктуре страны.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что у врага изменилась тактика с осени 2022 года. Речь идет о целях, которые он теперь выбирает для атак. По словам Игнатия, в принципе в атаках врага ничего не изменилось. Он все еще коварен, опасен. Появилось только одно ощутимое изменение. Теперь оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, энергетический сектор как ракетами, так и дронами. Это наблюдается с сентября прошлого года.