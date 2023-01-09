Як пояснила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, це може свідчити про те, що окупанти вишукують, куди саме спрямувати свої ракети.

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Гуменюк зауважила, що це типова тактика поведінки росіян перед атакою.

Ми говорили, що вони не відмовляться від поодиноких ударів та від масованих і змішаних ракетних атак. Однак у росіян скрутна ситуація зі зброєю, тож їм доводиться більш ретельно аналізувати, куди саме бити,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що дрони-розвідники відрізняються від добре знайомих нам дронів Shahed тим, що зазвичай не несуть боєзаряду. Однак зараз розвивається створення так званого мішаного типу БпЛА, коли дрон-розвідник виявляє ціль і може кинути заряд.

Яка оперативна ситуація станом на ранок 9 січня

За словами Гуменюк, оперативно ситуація залишається досить складною, але її стабільно контролюють Сили оборони. Це відбувається попри постійні обстріли ворогом мирних територій. ЗСУ продовжують протидіяти ворогу, зокрема і на Кінбурнській косі, де ворог має значні втрати.

Цікаво! Загальні бойові втрати Росії станом на 9 січня вже складають 111 760 військових убитими.

У Генштабі ЗСУ доповіли актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 9 січня. Українців попередили про загрозу нових ракетних та авіаційних атак по критичній інфраструктурі країни.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що у ворога змінилася тактика з осені 2022 року. Мовиться про цілі, які він тепер обирає для атак. За словами Ігната, в принципі в атаках ворога нічого не змінилося. Він усе ще підступний, небезпечний. З'явилася лише одна відчутна зміна. Тепер окупанти атакують критичну інфраструктуру, енергетичний сектор як ракетами, так і дронами. Це спостерігається з вересня минулого року.