Ни для кого не секрет, что в нашем государстве живут одни из лучших в мире ІТ-специалистов и инженеров способны разрабатывать уникальное и высокотехнологичное оружие. Собственно, криворожские СМИ сообщают о мужчине Виталии Брызгалове, который создал мощный дрон. Ему нет равных в России.

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Что известно о разработке: почему она лучше иранских аналогов

Заметим, что производство БПЛА стоит до двух тысяч долларов и создавал дрон Виталий с весны в течение полугода. Его себестоимость в десять раз меньше стоимости иранского "Шахида", однако беспилотник может эффективно ликвидировать склады, технику и другие враждебные цели.

10 наших дронов на один их "Шахид". Поскольку камикадзе – одноразовый дрон, он должен быть очень дешевым и состоять из доступных деталей. Наш беспилотник – самолет длиной более 3 метров и весом 40 килограммов. Это дрон бригадного уровня, для работы с тыла, потому что может далеко летать,

– констатировал Брызгалов.

Кроме того, он отметил, что этот беспилотный летательный аппарат похож на российский "Орлан", но в этом может быть преимущество. В шутку мужчина сказал, что россияне примут такой дрон за свой и не собьют его.

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Обратите внимание! Весной команда Виталия разрабатывала для ВСУ баги и цифровые миноискатели. А в мирное время мужчина со собратьями производил электро грузовики и дроны для гражданских.

Криворожский разработчик презентовал уникальный БПЛА: просматривайте фото

Во время разговора с журналистами Виталий Брызгалов акцентировал внимание на том, что в Украине пока не налажено государственное серийное производство дронов. Сейчас этим занимаются частные компании и команды энтузиастов без доступа к государственному научному ресурсу.

Заметим! Вы можете поддержать криворожских инженеров пожертвованием и фактически инвестировать свои деньги в серийное производство дронов, которые будут ликвидировать оккупантов.

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К этой теме напомним, что украинские IT-специалисты в новогоднюю ночь сломали сайты российских городов и разместили на них праздничное приветствие Зеленского. Это еще одно доказательство того, что наши разработчики – самые лучшие.