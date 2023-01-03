Ні для кого не секрет, що в нашій державі живуть одні з найкращих у світі ІТ-фахівців та інженерів, що здатні розробляти унікальну й високотехнологічну зброю. Власне, криворізькі ЗМІ повідомляють про чоловіка Віталія Бризгалова, що створив потужний дрон, якому немає рівних у Росії.
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Що відомо про розробку: чому вона краща за іранські аналоги
Зауважмо, що виробництво БПЛА коштує до двох тисяч доларів та створював дрон пан Віталій від весни упродовж пів року. Собівартість дрона в десять разів менша за вартість іранського "Шахіда", однак безпілотник може ефективно ліквідовувати склади, техніку та інші ворожі цілі.
10 наших дронів на один їхній "Шахід". Оскільки камікадзе – одноразовий дрон, він має бути дуже дешевим і складатись з доступних деталей. Наш безпілотник — літак довжиною понад 3 метри й вагою 40 кілограмів. Це дрон бригадного рівня, для роботи з тилу, бо може далеко літати,
– констатував Бризгалов.
Окрім того, він зазначив, що цей безпілотний літальний апарат схожий на російський "Орлан", але в цьому може бути й перевага. Жартома чоловік сказав, що росіяни приймуть такий дрон за свій і не зіб'ють його.
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Криворізький розробник презентував унікальний БПЛА: переглядайте фото
Під час розмови з журналістами Віталій Бризгалов заакцентував на тому, що в Україні поки не налагоджене державне серійне виробництво дронів. Зараз цим займаються приватні компанії й команди ентузіастів без доступу до державного наукового ресурсу.
До цієї теми нагадаємо, що українські ІТ-спеціалісти в новорічну ніч зламали сайти російських міст і розмістили на них святкове привітання Зеленського. Це ще один доказ того, що наші розробники – найкращі.