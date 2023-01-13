Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що серед моделей, які планується придбати, і зразки вітчизняного виробництва.

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Резніков анонсував, що у бюджет вже заклали виділення 20 мільярдів гривень на безпілотники.

Це БПЛА різних типів. Це, зокрема, і українські зразки, які ми прийняли на озброєння за останні пів року, – це наші нові безпілотники,

– розповів міністр.

Роль безпілотників у війні проти Росії

Використання різного роду БПЛА – від розвідувальних до ударних – набуло широкого розмаху у війні з Росією. Як пояснюють військові, невеликі розвідувальні дрони стали їхніми "очима", однак вони є витратним матеріалом, адже "живуть" на фронті недовго. Тому військові підрозділи, що здійснюють аеророзвідку, потребують безперервного постачання такими засобами.

Серед переданих на озброєння наших військових зразків зброї є, зокрема, такі безпілотні авіаційні комплекси вітчизняного виробництва, як "Лелека-100", А1-СМ "Фурія", Windhover, PD-2, ACS-3. Також у Міноборони заявили про свою відкритість до ознайомлення з новітніми розробками, які не прийняті на озброєння або не експортувались.

А на початку грудня державний концерн оголосив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника. Дальність польоту української пташки сягає 1 тисячі кілометрів. Випробування безпілотника тривали близько місяця. Тепер розробка дрона досягла етапу, коли про нього не можна нічого говорити.