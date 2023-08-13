17 ударних рот безпілотників: ворогові варто чекати потужних "привітів" від ЗСУ

У Збройних Силах України на сьогодні сформовано 17 ударних рот БпЛА. Також у Мінцифри запевнили, що ефективність безпілотників значно зросла.

Військовий експерт Олег Жданов теж зазначив на своєму ютуб-каналі, що безпілотники при масовому використанні стають ефективнішими за артилерію, передає 24 Канал.

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Виробництво нарощуватиметься

Він зауважив, що до того ж дрони коштують дешевше, ніж високоточні боєприпаси, які є дуже дорогими. Ба більше, для використання звичайних боєприпасів потрібна пристрілка, що збільшує їхні витрати. Однак й після цього є лише ймовірність, що снаряд влучить безпосередньо в ціль.

Артилерія зазвичай цілі або пригнічує (30 – 50% ураження), або знищує (50 – 70% ураження). Проте у будь-якому випадку для цього потрібна значна кількість боєприпасів,

– наголосив військовий експерт.

Водночас безпілотники при масовому використанні є результативнішими за артилерію. До того ж їхня вартість є невеликою, і держава може "потягнути" їхню регулярну закупівлю. А якщо налагодити власне виробництво безпілотників, то їхня вартість буде ще дешевшою.

Військовий експерт оцінив перспективу виробництва та використання дронів ЗСУ: дивіться відео

Також глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що до кінця 2023 року виробництво дронів в Україні зросте у 100 – 110 разів.

"Маємо таку перспективу з виготовлення безпілотників, і з кожним місяцем їхнє виробництво буде нарощуватись. А ці ударні роти дронів будуть розосередженні по лінії фронту для боротьби з технікою та особовим складом противника. Вони будуть виконувати функції артилерії та авіації, завдаючи вогневе ураження ворогу", – підкреслив Олег Жданов.

Безпілотники на службі ЗСУ

Компанія Rheinmetall з Німеччини передасть Україні найсучаснішу безпілотну систему повітряної розвідки Luna New Generation. Вона складатиметься з наземної станції управління з декількома дронами, стартової катапульти та військових вантажівок.

Раніше Норвегія повідомила про надання Україні додаткової 1 тисячі мікродронів Black Hornet Nano. Попри свій невеличкий розмір (їхня довжина – 10 сантиметрів, ширина – 2,5 сантиметри), вони виконують функції розвідки та організації системи керування операціями. Також Black Hornet Nano можуть переносити бойову частину, якою уражають ворога.

Також міністр оборони Олексій Резніков представив ювілейну 10 модель FPV-дрона. Він, як і його попередники, допомагатиме українським силам в ураженні ворога. Наразі безпілотники виготовлюються в Україні з іноземних комплектуючих, але в перспективі є налагодження в нашій країні власного виробництва деталей для БпЛА.

Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що роль дронів була дуже значною в деокупації України. За його словами, зараз БпЛА перевершують артилерію як все більш ефективний засіб для українських військ на фронті. Проте навіть збільшення виробництва дронів у 100 – 110 разів до кінця року, не розв'яже проблему їхнього дефіциту.