Росія вже порушувала повітряний простір Польщі, Естонії, Румунії. Також невідомі дрони помітили у Данії, Швеції та Норвегії. Всі ці дії можуть бути ретельно продуманою стратегією Кремля.

Безпілотники невідомого походження з'явилися, зокрема, 22 вересня над військовим об'єктом в Осло. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, з якою метою Росія залякує європейські країни та чи готова вона до війни з державами НАТО.

На які дії європейських країн розраховують росіяни?

Нарожний звернув увагу на те, що ці інциденти відбуваються у небі над країнами, які є найбільшими спонсорами військової допомоги України. Зокрема, Норвегія передавала винищувачі F-16, надавала фінансову підтримку.

Це одна з найбагатших країн Євросоюзу, яка є лідером з видобутку нафти і газу. Коли у небі над Норвегією з'являються безпілотники, можна без розслідування сказати, що у будь-якому випадку це – рука Москви або її кошти, які проплатили цю провокацію,

– підкреслив військовий експерт.

Такі інциденти з боку Москви – не перевірка, тому що росіяни достеменно знають військові можливості країн НАТО.

Зверніть увагу! Водночас Росія не підтвердила, що у Данії літали саме російські дрони. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що нібито голослівні звинувачення Росії від країн Заходу призводять до того, що вони вже не беруться до уваги.

"Це швидше психологічний тиск, щоб наші європейські союзники більше уваги приділяли власній безпеці", – припустив він.

Європейські країни, зокрема Німеччина, передають Україні системи IRIS-T, яких немає у їхньому власному озброєнні, сучасні засоби ППО малого радіуса дії для збиття дронів – зенітний артилерійський комплекс Skynex, якого також немає в арсеналі Німеччини. Союзники, за його словами, дійсно роблять все можливе для забезпечення армії та захисту громадян України.

Якщо тиск на європейські країни з боку росіян продовжиться, то в певний момент часу їм доведеться побудувати систему ППО хоча б близько схожу на ту, що є в України.

"У разі, якщо європейцям доведеться захищати власні території, то з великою імовірністю Україна може залишитись без військової допомоги. Тому що всі потужності ВПК переключаться на замовлення для країн Європи. Саме у цьому напрямку працює Росія, залякуючи наших союзників", – пояснив засновник БО "Реактивна пошта".

Чи готова Росія воювати з країнами НАТО?

Відповідно до цієї логіки, якщо Росія докладає зусилля, щоб європейські країни замість допомоги Україні укріплювали власну оборону, то Кремль не планує нападати на Європу.

У Путіна немає ресурсів для ще однієї сухопутної війни. Днями над Москвою літали дрони. Це означає, що на навіть для Москви не вистачає засобів ППО та літаків, які б росіяни могли підняти і збити ці дрони. Також постійно завдаються удари по російських НПЗ, станціях, що перекачують нафту. Росіяни не здатні захистити свої власні об'єкти,

– впевнений Павло Нарожний.

Тому якщо Росія розв'яже війну з країнами НАТО, хоча б з європейськими, то, на його думку, почнеться насамперед величезне протистояння в повітрі. А у росіян не вистачає засобів ППО, літаків і усього іншого.

Якщо ж уявити, що війна відбуватиметься на суходолі, то Росії потрібно буде все групування, яке перебуває в Україні і вже є дуже потріпаним, перекинути на якийсь інший фронт. А в цей час українська армія навіть у поточних умовах, без проведення додаткової мобілізації, піде звільнять окуповані території України,

– відзначив військовий експерт.

Тому ресурсів для ще однієї війни у Росії немає.

