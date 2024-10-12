Залітають туди, де раніше не могли: як німецькі дрони Vector допомагають розвідці на фронті

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У великій війні українське військо має потребу в безмежній кількості дронів, мова йде про мільйони. Частину покриває держава, частину – приватні компанії. Дуже важливим є й перехід на власне виробництво та розробку дронів в Україні.

На полі бою є потреба не лише в легких FPV-коптерах, а й у розвідувальних дронах. Такі дрони під назвою Vector, зокрема, виробляє німецька компанія Quantum-Systems з RnD-центром (досліджень та розвитку) в Україні.

У серпні цього року Quantum-Systems анонсувала встановлення завадозахищених антен на 15 розвідувальних дронів, які використовують Сили оборони. Це має покращити їхні технічні характеристики, зокрема стійкість до перешкод глобальній супутниковій навігації. У проєкті взяла участь й українська IT-компанія Intellias.

24 Канал поговорив на заході IT Arena зі CEO та співзасновником Intellias Віталієм Седлером та CTO Quantum-Systems Дмитром Горліним про розробку дронів в Україні, вхід іноземних компаній на наш ринок та майбутнє дронів.

В чому особливість дронів та хто їх виробляє

Quantum-Systems – це німецький виробник дронів, але частину виробництва вже локалізували в Україні, розповідає Горлін. В Україні є RnD-центр (досліджень та розвитку), основний офіс же в Німеччині.

Специфіка саме дронів Vector, каже співрозмовник, – це розвідка. Vector – дрони з вертикальним зльотом та посадкою, це "крила" з розмахом 2,8 метра, вагою 8,5 кілограма та тривалістю польоту до 180 хвилин. Дрон злітає вертикально, тож йому не потрібно жодне додаткове обладнання, також він дуже швидко розгортається, додає Горлін. Дальність польоту становить 45 кілометрів.

Створення "Векторів" розпочали у 2018 році, а у 2020-му дрони вийшли на ринок – спочатку для промислового призначення. Згодом розробка зацікавила військових.



Зокрема, Пентагон обрав американську дочірню компанію Quantum перспективним виробником розвідувальних дронів для спецпризначенців США.

Військові дуже полюбляють Vector за швидкість, за те, що від моменту приїзду на точку старту до самого старту дрона минає близько 10 – 15 хвилин. У найшвидших операторів, може і 8 – 7. Тож суть проєкту була в тому, щоб дозволити нашим військовим – а з цими дронами на фронті працюють декілька сотень людей – залітати туди, куди вони раніше залітати не могли,

– каже співрозмовник.

В українському RnD-центрі дрони дообладнали завадозахищеною антеною GPS, яка дозволяє працювати в умовах перешкод GPS, які постійно створює ворог, пояснює Горлін. По суті, сам приймач – це повністю український проєкт, його використання – підтримка не лише воїнів, а ще й українського виробника, який виробляє ці високотехнологічні завадозахищені приймачі, розповідає співрозмовник.

Торік видання The New York Times писало про падіння дронів з неба на полі бою. Тоді в розробника з'ясували, що причиною цього була робота російського РЕБ. Через це довелося вдосконалювати їхні антени.



Дрон Vector / Фото Quantum-Systems

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Далі саме Quantum-Systems зробили інтеграцію з усім апаратним забезпеченням, хардвером, тобто створили композитну частину, щоб хардвер можна було інтегрувати в літак без негативного впливу на аеродинаміку та бойове застосування.

Чи можна порівняти Vector з російським "Орланом"

У Quantum-Systems є в розробці подібний російському розвіддрону проєкт, який може залітати далі в тил, але "Орлан" – це все ж інший клас, наголошує Горлін, оскільки всі БпЛА відрізняються.

Наприклад, "Орлан" має двигун внутрішнього згоряння, він не електричний, а Vector має три електричних двигуни. Дрон на двигуні внутрішнього згоряння може летіти набагато далі. Але у нас є розробка, яка може залітати далі за Vector – вона має назву Reliant та входить в одну сімʼю систем з Vector,

– каже співрозмовник.

Як Quantum-Systems вийшли на ринок України

Все відбулося доволі швидко, розповідає Горлін про вихід на український ринок: заїхали "Вектори", їх спробували хлопці на бойових завданнях, і все пішло далі.

Головне, що Олександр Бережний, керуючий директор Quantum-Systems в Україні, переконав Quantum Systems, що потрібно не просто завозити дрони в Україну, а саме тут бути. Ми побудували тут сервісний центр, який ремонтує та обслуговує ці дрони, створили службу підтримки, яка відповідає на запити пілотів, там все досить професійно, перша та друга лінія. І, звісно, вже зараз побудували та локалізуємо виробництво,

– пояснює Дмитро Горлін.

"Як каже наш СЕО Флоріан Зайбель, якщо вас немає в Україні, то вас в принципі не існує в індустрії дронів", – додає співрозмовник.

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Зокрема, служба підтримки забезпечила "кільце зворотного зв'язку" від пілотів. Як тільки вони щось бачать, вони це пишуть у підтримку, далі це йде на RnD і команда вже намагається знаходити рішення.

Я знаю багато прикладів західних виробників, які постачають свої продукти до армії США, але в Україні вони лише на перших випробуваннях на полігоні вже не змогли протистояти РЕБу. І тому я не можу закликати заходити до України, я можу порадити, користуючись нашим досвідом – заходьте в Україну саме з RnD та будьте тут постійно,

– каже Горлін.

Порада від Дмитра для західних виробників, які бачать своє майбутнє в дроновій індустрії – будувати в Україні RnD-центри, центри підтримки та обслуговування, для того, щоб скоротити час від реального фідбеку до інженера, який буде думати над рішенням.

Як фінансували проєкт та що буде далі

Виробництво антен профінансувала IT-компанія Intellias – сума становила близько 4 мільйонів гривень. За словами CEO Intellias Віталія Седлера, щороку на день компанії замість того, щоб витрачати кошти на масштабне святкування під час повномасштабної війни, команда вирішує витратити цей бюджет на "щось корисне".

Торік Intellias профінансували проєкт Сергія Притули, який купував дрони. Загалом компанія виділяє бюджети на допомогу військовим близько до лінії фронту.



Дрони Vector та Scorpion / Фото Quantum-Systems

Цього року ми подумали, що класно було б не просто витрачати кошти на щось готове, а як інженерна компанія, покращити щось, додати та покращити. Так ми зустрілися з компанією Quantum-Systems, яка виробляє чудові продукти, і вирішили від Intellias передати суму грошей, які пішли на додаткове оснащення дронів,

– розповів Седлер.

Щодо подальших проєктів Седлер каже, що варто подивитися, як дрони відпрацюють, щоб зрозуміти, що з цього проєкту вийде.

За словами Дмитра Горліна, наступний проєкт може статися, але це можуть бути вже не ці приймачі.

"Технологічний цикл на фронті доволі швидкий – впроваджене рішення працює десь пів року. За пів року вже знаходяться якісь контрметоди й ти маєш знаходити щось нове", – додає співрозмовник.

Яке майбутнє дронів

Дмитро Горлін не береться прогнозувати майбутнє дронів на великий термін, але стверджує, що можна передбачити розвиток на пів року.

Ми точно побачимо матки дронів, великі авіаносці дронів, які несуть менші. Точно побачимо великі розвідувальні дрони на кшталт російського літака дальнього радіолокаційного стеження А-50 з великим радаром на борту. Будуть мініатюрні варіанти таких літаків. В такому напрямку рухатиметься дронова галузь,

– каже співрозмовник.

Звичайно, дуже великий чинник – це штучний інтелект, який змінює все у світі, зауважує Горлін. Вже впроваджені методи Last Mile Targeting, коли наведення працює на підльоті за допомогою штучного інтелекту.

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На думку технічного директора Quantum-Systems, всі ці технології будуть проникати ще глибше. Ще одна історія, яка драйвить зараз, – це дрони-перехоплювачі. Виробники або вже роблять їх, або, як Quantum-Systems, працюють над розробками для захисту від дронів-перехоплювачів.