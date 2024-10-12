Залетают туда, где раньше не могли: как немецкие дроны Vector помогают разведке на фронте

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В большой войне украинское войско нуждается в безграничном количестве дронов, речь идет о миллионах. Часть покрывает государство, часть – частные компании. Очень важным является и переход на собственное производство и разработку дронов в Украине.

На поле боя есть потребность не только в легких FPV-коптерах, но и в разведывательных дронах. Такие дроны под названием Vector в частности производит немецкая компания Quantum-Systems с RnD-центром (исследований и развития) в Украине.

В августе этого года Quantum-Systems анонсировала установку помехозащищенных антенн на 15 разведывательных дронов, которые используют Силы обороны. Это должно улучшить их технические характеристики, в частности устойчивость к помехам глобальной спутниковой навигации. В проекте приняла участие и украинская IT-компания Intellias.

24 Канал поговорил на мероприятии IT Arena с CEO и соучредителем Intellias Виталием Седлером и CTO Quantum-Systems Дмитрием Горлиным о разработке дронов в Украине, вход иностранных компаний на наш рынок и будущее дронов.

В чем особенность дронов и кто их производит

Quantum-Systems – это немецкий производитель дронов, но часть производства уже локализовали в Украине, рассказывает Горлин. В Украине есть RnD-центр (исследований и развития), основной офис же в Германии.

Специфика именно дронов Vector, говорит собеседник – это разведка. Vector – дроны с вертикальным взлетом и посадкой, это "крылья" с размахом 2,8 метра, весом 8,5 килограмма и продолжительностью полета до 180 минут. Дрон взлетает вертикально, поэтому ему не нужно никакое дополнительное оборудование, также он очень быстро разворачивается, добавляет Горлин. Дальность полета составляет 45 километров.

Создание "Векторов" начали в 2018 году, а в 2020-м дроны вышли на рынок – сначала для промышленного назначения. Впоследствии разработка заинтересовала военных.



В частности Пентагон выбрал американскую дочернюю компанию Quantum перспективным производителем разведывательных дронов для спецназа США.

Военные очень любят Vector за скорость, за то, что от момента приезда на точку старта до самого старта дрона проходит около 10-15 минут. У самых быстрых операторов, может и 8-7. Поэтому, суть проекта была в том, чтобы позволить нашим военным, а с этими дронами на фронте работают несколько сотен человек, залетать туда, куда они раньше залетать не могли,

– говорит собеседник.

В украинском RnD-центре дроны дооборудовали помехозащищенной антенной GPS, которая позволяет работать в условиях помех GPS, которые постоянно создает враг, объясняет Горлин. По сути, сам приемник – это полностью украинский проект, его использование – поддержка не только воинов, а еще и украинского производителя, который производит эти высокотехнологичные помехозащищенные приемники, рассказывает собеседник.

В прошлом году издание The New York Times писало о падении дронов с неба на поле боя. Тогда у разработчика выяснили, что причиной этого была работы российского РЭБ. Из-за этого пришлось совершенствовать их антенны.



Дрон Vector / Фото Quantum-Systems

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Далее именно Quantum-Systems сделали интеграцию со всем аппаратным обеспечением, хардвером, то есть создали композитную часть, чтобы хардвер можно было интегрировать в самолет без негативного влияния на аэродинамику и боевое применение.

Можно ли сравнить Vector с российским "Орланом"

У Quantum-Systems есть в разработке подобный российскому разведдрону проект, который может залетать дальше в тыл, но "Орлан" – это все же другой класс, отмечает Горлин, поскольку все БПЛА отличаются.

Например, "Орлан" имеет двигатель внутреннего сгорания, он не электрический, а Vector имеет три электрических двигателя. Дрон на двигателе внутреннего сгорания может лететь гораздо дальше. Но у нас есть разработка, которая может залетать дальше Vector – она называется Reliant и входит в одну семью систем с Vector,

– говорит собеседник.

Как Quantum-Systems вышли на рынок Украины

Все произошло довольно быстро, рассказывает Горлин о выходе на украинский рынок: заехали "Векторы", их попробовали ребята на боевых задачах, и все пошло дальше.

Главное, что Александр Бережной, управляющий директор Quantum-Systems в Украине, убедил Quantum Systems, что нужно не просто завозить дроны в Украину, а именно здесь быть. Мы построили здесь сервисный центр, который ремонтирует и обслуживает эти дроны, создали службу поддержки, которая отвечает на запросы пилотов, там все достаточно профессионально, первая и вторая линия. И, конечно, уже сейчас построили и локализуем производство,

– объясняет Дмитрий Горлин.

"Как говорит наш СЕО Флориан Зайбель, если вас нет в Украине, то вас в принципе не существует в индустрии дронов", – добавляет собеседник.

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В частности служба поддержки обеспечила "кольцо обратной связи" от пилотов. Как только они что-то видят, они это пишут в поддержку, дальше это идет на RnD и команда уже пытается находить решения.

Я знаю много примеров западных производителей, которые поставляют свои продукты в армию США, но в Украине они только на первых испытаниях на полигоне уже не смогли противостоять РЭБу. И поэтому я не могу призвать заходить в Украину, я могу посоветовать, пользуясь нашим опытом – заходите в Украину именно с RnD и будьте здесь постоянно,

– говорит Горлин.

Совет от Дмитрия для западных производителей, которые видят свое будущее в дроновой индустрии – строить в Украине RnD-центры, центры поддержки и обслуживания, для того, чтобы сократить время от реального фидбека до инженера, который будет думать над решением.

Как финансировали проект и что будет дальше

Производство антенн профинансировала IT-компания Intellias – сумма составила около 4 млн гривен. По словам CEO Intellias Виталия Седлера, ежегодно на день компании вместо того, чтобы тратить средства на масштабное празднование во время полномасштабной войны, команда решает потратить этот бюджет на "что-то полезное".

В прошлом году Intellias профинансировали проект Сергея Притулы, который покупал дроны. В целом компания выделяет бюджеты на помощь военным близко к линии фронта.



Дроны Vector и Scorpion / Фото Quantum-Systems

В этом году мы подумали, что классно было бы не просто тратить средства на что-то готовое, а как инженерная компания, улучшить что-то, добавить и улучшить. Так мы встретились с компанией Quantum-Systems, которая производит замечательные продукты, и решили от Intellias передать сумму денег, которые пошли на дополнительное оснащение дронов,

– рассказал Седлер.

Что дальнейших проектов, Седлер говорит, что стоит посмотреть, как дроны отработают, чтобы понять, что из этого проекта получится.

По словам Дмитрия Горлина, следующий проект может произойти, но это могут быть уже не эти приемники.

"Технологический цикл на фронте довольно быстрый – внедренное решение работает где-то полгода. За полгода уже находятся какие-то контрметоды и ты должен находить что-то новое", – добавляет собеседник.

Какое будущее дронов

Дмитрий Горлин не берется прогнозировать будущее дронов на большой срок, но утверждает, что можно предсказать развитие на полгода.

Мы точно увидим матки дронов, большие авианосцы дронов, которые несут меньшие. Точно увидим большие разведывательные дроны разведывательные вроде российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50 с большим радаром на борту. Будут миниатюрные варианты таких самолетов. В таком направлении будет двигаться дроновая отрасль,

– говорит собеседник.

Конечно, очень большой фактор – это искусственный интеллект, который меняет все в мире, замечает Горлин. Уже внедрены методы Last Mile Targeting, когда наведение работает на подлете с помощью искусственного интеллекта.

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По мнению технического директора Quantum-Systems, все эти технологии будут проникать еще глубже. Еще одна история, которая драйвит сейчас – это дроны-перехватчики. Производители или уже делают их или, как Quantum-Systems, работают над разработками для защиты от дронов-перехватчиков