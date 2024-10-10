Силы обороны используют коптеры, которые могут работать даже в морозы. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные за почти три года полномасштабного вторжения научились качественно использовать свои средства.

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Как изменение погоды влияет на работу БпЛА

Командир батальона рассказал, что из-за низкой облачности на туман ни разведывательные беспилотники украинских военных, ни россиян не могут эффективно работать и полностью выполнять поставленные боевые задачи в связи с ограниченной видимостью.

Сильные порывы ветра также влияют на возможности применения беспилотников.

Однако там, где перестает разведывать крыло, там начинают активнее работать дроны мультироторного типа. Именно коптеры способны выполнять задачи в самых сложных погодных условиях,

– подчеркнул Федоренко.

Например, квадрокоптер Mavic может возвращаться с выполнения боевой задачи покрытым сверху льдом. То есть их можно использовать даже во время морозов.

Заметьте! Ранее Федоренко также поделился информацией, что россияне будут пользоваться неблагоприятной погодой, но она играет на руку не только врагу. Благодаря этому Силы обороны могут усилить некоторые моменты.

По словам командира батальона, украинские военные применяют различные средства, чтобы уменьшить влияние влаги и мороза, хотя это все равно влияет на батарейки и возможность времени пребывания в воздухе дрона.

Однако за три года полномасштабного вторжения мы научились использовать свои средства, которые эффективны на поле боя в любое время года. Бывает, по 8 часов подряд дождь, как только дождь заканчивается, мы поднимаем коптеры, которые выполняют боевую задачу,

– подчеркнул Федоренко.