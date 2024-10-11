Атакувати дронами Україну ворог розпочав ще увечері 10 жовтня. Вибухи лунали у Києві та області, а також біля Черкас. Загроза існувала для північних, центральних та західних регіонів.

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"Шахеди" ведуть розвідку

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, "Шахеди" в повітряному просторі зараз виконують розвідувальну функцію. Однак загроза застосування їх як ударних БПЛА залишається значною. Це повідомлення з'явилося незадовго до 07:00.

Якраз тоді, за даними Повітряних сил, ворожі дрони перебували на Чернігівщині, Київщині та Сумщині і рухалися у напрямку Вінниччини, Житомирщини та Полтавщини.

До слова, у Києві тривога тривала понад 3 години. Дрони заходили на столицю з різних напрямків. За словами очільника КМВА Сергія Попка, усі БпЛА противника були збиті.