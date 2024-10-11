Під ранок у Києві було чути звуки вибухів. То українська протиповітряна оборона збивала "Шахеди" у небі над столицею.

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Київ був під атакою дронів

У КМВА розповіли, що дрони заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у міста тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

На цю хвилину в Києві дали відбій тривоги, а ось у Київській області ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога.

Тому, наголосила влада, не виключено, що у Києві можуть оголосити повторну тривогу.

Наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями,

– закликав голова КМВА Сергій Попко.

До слова, щодня росіяни влаштовують повітряну атаку на Україну. У ніч проти 10 жовтня ворог запустив 62 дрони і кілька ракет різних типів. Сили ППО змогли збити 41 "Шахед". Внаслідок атаки постраждали цивільні об'єкти та критична інфраструктура в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.