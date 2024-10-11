Про вибухи повідомив мер Києва Віталій Кличко. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях до відбою.

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"У столиці чути звуки вибухів – працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – ідеться у повідомленні.

Також повідомлялося про вибухи у передмістях столиці.

Наразі даних про наслідки повітряної атаки поки не повідомляли. Моніторингові канали фіксували 1 безпілотник, який рухався безпосередньо до Києва. 4 БпЛА фіксували у Київській області, а ще 1 – у районі Борисполя.

О 6:25 У Києві оголосили відбій тривоги.