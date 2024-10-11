Про рух БпЛА повідомляють Повітряні сили у соціальних мережах. 24 Канал збирає найважливішу інформацію про повітряні тривоги та про те, де зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.

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Атака БпЛА ворога 11 жовтня: що відбувається

01:28, 11 жовтня Станом на цей час декілька груп БпЛА літають на Сумщині, постійно змінюють курс. І є БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

00:54, 11 жовтня Моніторингові спільноти наразі нараховують в українському повітряному просторі до десятка ударних дронів.

00:30, 11 жовтня БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину. БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Павлоград

00:12, 11 жовтня БпЛА з Сумщини рухаються на Полтавщину. БпЛА в північній частині Дніпропетровщини тримають південний та південно-західний курс.

23:52, 10 жовтня Повітряні сили повідомили про БпЛА ворога, зафіксовані на межі Харківської та Дніпропетровської області, вони тримають південний курс. Також є БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.



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