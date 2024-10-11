О движении БПЛА сообщают Воздушные силы в социальных сетях. 24 Канал собирает самую важную информацию о воздушных тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.

Прошлой ночью Россияне атаковали Украину 62 "Шахедами" и ракетами разных типов: сколько смогли сбить

Атака БПЛА врага 11 октября: что происходит

00:54, 11 октября Мониторинговые сообщества сейчас насчитывают в украинском воздушном пространстве до десятка ударных дронов.

00:30, 11 октября БПЛА с Сумщины изменили курс на Черниговщину. БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Павлоград

00:12, 11 октября БПЛА с Сумщины движутся на Полтавщину. БПЛА в северной части Днепропетровщины держат южный и юго-западный курс.

23:52, 10 октября Воздушные силы сообщили о БПЛА врага, зафиксированы на границе Харьковской и Днепропетровской области, они держат южный курс. Также есть БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.



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