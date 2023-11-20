Наразі "Шахеди" запускати не можуть: Світан окреслив можливості ворога для масованих атак

Останніми днями російські окупанти не здійснювали масовані атаки України. Найімовірніше, їх не буде ще певний час.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що через нульову температуру по всій Україні жоден літальний апарат не зможе долетіти. Тому ворог їх і не запускає.

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"Нульова температура – усі дрони потрапили б у зону заледеніння й попадали ще після перших 10 кілометрів польоту", – зазначив Світан.

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За його словами, у ракет та сама проблема. Зледеніння особливо за близько нульової температури дуже сильно впливає на аеродинамічні характеристики будь-якого літального апарату.

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Військовий експерт вважає, що апокаліптичний сценарій відкладається принаймні на якийсь час. Ба більше, не факт, що він взагалі станеться.

Ніякого апокаліпсиса однозначно не буде – у росіян немає тієї кількості носіїв, пускових установок, щоб його влаштувати,

– констатував Світан.

Максимальна кількість ракет, яку окупанти можуть організувати, – близько 50–70 в одній хвилі. А щільність української ППО дає змогу збивати одночасно 100 повітряних цілей.

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