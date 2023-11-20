Наразі "Шахеди" запускати не можуть: Світан окреслив можливості ворога для масованих атак
Останніми днями російські окупанти не здійснювали масовані атаки України. Найімовірніше, їх не буде ще певний час.
Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що через нульову температуру по всій Україні жоден літальний апарат не зможе долетіти. Тому ворог їх і не запускає.
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"Нульова температура – усі дрони потрапили б у зону заледеніння й попадали ще після перших 10 кілометрів польоту", – зазначив Світан.
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За його словами, у ракет та сама проблема. Зледеніння особливо за близько нульової температури дуже сильно впливає на аеродинамічні характеристики будь-якого літального апарату.Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Можна спати спокійно
Військовий експерт вважає, що апокаліптичний сценарій відкладається принаймні на якийсь час. Ба більше, не факт, що він взагалі станеться.
Ніякого апокаліпсиса однозначно не буде – у росіян немає тієї кількості носіїв, пускових установок, щоб його влаштувати,
– констатував Світан.
Максимальна кількість ракет, яку окупанти можуть організувати, – близько 50–70 в одній хвилі. А щільність української ППО дає змогу збивати одночасно 100 повітряних цілей.
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- Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна краще готова до обстрілів, ніж торік. Однак зима буде однаково важкою – Росія не відмовиться від терору.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат переконаний, що окупанти знову здійснюватимуть комбіновані атаки, як це було торік. Натепер ворог промацує протиповітряну оборону.
- Як відомо, Росія накопичила понад 800 ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак вони не зможуть використати їх усі – мінімум 30% мають залишити в запасах.