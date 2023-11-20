"Шахеды" запускать не могут: Свитан очертил возможности врага для массированных атак
В последние дни российские оккупанты не совершали массированных атак Украины. Скорее всего, их не будет еще некоторое время.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что из-за нулевой температуры по всей Украине ни один летательный аппарат не сможет долететь. Потому враг их и не запускает.
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"Нулевая температура – все дроны попали бы в зону оледенения и попадали еще после первых 10 километров полета", – отметил Свитан.
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По его словам, у ракет та же проблема. Обледенение особенно при нулевой температуре очень сильно влияет на аэродинамические характеристики любого летательного аппарата.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Можно спать спокойно
Военный эксперт считает, что апокалиптический сценарий откладывается по крайней мере на время. Более того, не факт, что он вообще произойдет.
Никакого апокалипсиса однозначно не будет – у россиян нет того количества носителей, пусковых установок, чтобы его устроить,
– констатировал Свитан.
Максимальное количество ракет, которое оккупанты могут организовать, – около 50–70 в одной волне. А плотность украинского ПВО позволяет сбивать одновременно 100 воздушных целей.
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